غرش شیرهای اطلس علیه میزبان جام/ صعود مقتدرانه مراکش و حذف کانادا

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار از مرحله یک هشتم نهایی بیست و سومین دوره رقابت های فوتبال جام جهانی از ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه امروز شنبه (۱۳ تیر) با قضاوت اولیویرا از انگلیس در ورزشگاه هیستون بین تیم های مراکش و کانادا برگزار شد که طی آن شیران اطلس ۳ بر صفر به پیروزی رسیدند. عزالدین اوناحی(۵۰ و ۸۲) و سوفیان رحیمی (۸+۹۰) برای مراکش گل زدند.

میزبانی که در خاک میزبان دیگر

تیم ملی فوتبال کانادا که یکی از سه میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ است پس از آن که نمایش قابل قبولی در مرحله گروهی داشت و به یک هشتم شانزدهم نهایی صعود کرد، برای برگزاری ادامه دیدارهای خود ناچار به ترک کشورش شد و در خاک آمریکا به میدان رفت. کانادایی ها دیدار برابر مراکش را در شهر هیستون آمریکا برگزار کردند.

نمایش متعادل دو تیم در نیمه اول

هر چند کانادایی ها برای رسیدن به گل عجله بیشتری داشتند اما در نیمه اول نتوانستند از برتری فنی خود استفاده کنند و مراکشی ها هم که تجربه بیشتری نسبت به حریف خود برای صعود به مراحل بالاتر داشتند، نیمه اول را کنترل کردند و با وجود این که دو تیم موقعیت هایی برای رسیدن به گل داشتند اما در نهایت نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید. اتفاق مهم نیمه اول مصدومیت سایباری بازیکن تیم ملی مراکش بود که از زمین بیرون رفت.

شیرهای اطلس از خواب بیدار شدند

نیمه دوم اما شرایط کاملا متفاوتی داشت و این مراکش بود که توپ و میدان را در اختیار گرفت و بارها دروازه میزبان جام جهانی را با خطر مواجه کرد. سرخ های آفریقایی که در این دیدار یکدست سفیدپوش بودند در نیمه دوم کاملا متحول شدند و با نمایشی برتر توانستند کانادا را زمینگیر کنند.

اوناهی با زدن دو گل بهترین بازیکن تیمش برابر کانادا بود

اوناهی طلسم دروازه ها را شکست

در شرایطی که مراکش نیمه دوم را با برتری چشمگیری آغاز کرده بود، در همان دقایق ابتدایی نیمه دوم به گل برتری رسید. در دقیقه ۵۰ این دیدار ارسال از راست درون محوطه جریمه روی پای عزالدین اوناهی آمد که این بازیکن بدون درنگ ضربه زمینی و محکمی را به توپ زد تا گل اول مراکش به ثمر برسد.

تلاش کانادا برای جبران گل خورده

پس از این گل مشکی پوشان کانادا تلاششان را برای رسیدن به گل تساوی آغاز کردند و حملات نصف و نیمه ای را روی دروازه مراکش پی ریزی کردند اما نتوانستند دروازه تیم آفریقایی را با خطر جدی مواجه کنند و با وجود حملاتی که داشتند نتوانستند گل خورده را جبران کنند.

تیر خلاص اوناهی به میزبان جام

در دقیقه ۸۲ مراکشی ها در یک ضد حمله کار کانادا را تمام کردند و این بار هم عزالدین اوناهی درون محوطه جریمه با ضربه ای محکم و دقیق به زیر سقف دروازه گل دوم خودش و مراکش را به ثمر رساند تا کار کانادا را تمام کنند. یک دقیقه بعد مراکش می توانست به گل سوم دست پیدا کند اما ضربه بازیکن این تیم به تیر افقی دروازه برخورد کرد.

وقت ناامیدی کامل کانادا

در حالی که داور انگلیسی برای این دیدار هشت دقیقه وقت اضافه در نظر گرفته بود تیم ملی مراکش در هشتمین دقیقه روی یک ضد حمله دیگر موفق شد این بار توسط سوفیان رحیمی به گل دست پیدا کند تا با برتری قاطع ۳ بر صفر حذف اولین میزبان جام جهانی را امضا کند و به مرحله یک چهارم نهایی برود.