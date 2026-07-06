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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۷

جام جهانی ۲۰۲۶؛

برنامه ادامه دیدارهای یک هشتم نهایی/ اسپانیا - پرتغال؛ یکی حذف می‌شود

برنامه ادامه دیدارهای یک هشتم نهایی/ اسپانیا - پرتغال؛ یکی حذف می‌شود

در یکی از مهمترین دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام‌جهانی تیم های ملی فوتبال اسپانیا و پرتغال به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک هشتم نهایی بیست و سومین دوره رقابت های جام جهانی شامگاه دوشنبه با برگزاری یکی از حساس ترین دیدارهای این مرحله پیگیری خواهد شد که طی آن یکی از دو تیم اسپانیا یا پرتغال از دور مسابقات کنار خواهد رفت.

از این مرحله چهار دیدار دیگر باقی مانده است تا چهره 8 تیم صعودکننده به مرحله یک چهارم نهایی مشخص شود. تاکنون تیم های مراکش، فرانسه، نروژ و انگلیس با برتری برابر حریفان خود به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرده اند.

برنامه ادامه رقابت های مرحله یک هشتم نهایی به شرح زیر است:

دوشنبه ۱۵ تیر
پرتغال - اسپانیا، ساعت ۲۲:۳۰ - ورزشگاه «اتی‌ اند تی» دالاس

سه‌شنبه ۱۶ تیر
آمریکا - بلژیک، ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه «لومن فیلد» سیاتل
آرژانتین - مصر، ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه «مرسدس بنز» آتلانتا
سوئیس - کلمبیا، ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه «بی‌سی‌پِلیس» ونکوور

کد مطلب 6880552

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