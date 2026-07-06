آقای اینفانتینو لطفا دهانت را ببند!

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: چند روز پس از آن که « فولارین بالوگان» بازیکن تیم ملی فوتبال آمریکا در دیدار برابر بوسنی از داور مسابقه کارت قرمز گرفت، یک پیام تشکر ترامپ از فیفا دنیای فوتبال را در شوک عجیبی فرو برد.

رئیس جمهور آمریکا که برخلاف ادعایش در تمام موارد و مسائل جام جهانی ۲۰۲۶ ورود مستقیم داشت و شرایط را برای بسیاری از تیم ها از جمله تیم ملی فوتبال ایران سخت و پیچیده کرد، این بار در پیام یک خطی خود نوشت: « از فیفا به خاطر انجام کار درست و لغو یک بی‌عدالتی بزرگ متشکرم!»

پس از این توئیت بود که فوتبال دنیا متوجه یکی از عجیب ترین تصمیمات در حوزه داوری شد. اتفاقی که نمونه اش در تاریخ فوتبال جهان کم سابقه است و عملا بر روی همه ادعاهای اینفانتینو و سایر مسئولان فیفا خط بطلان کشید که «فدراسیون بین المللی فوتبال» یک نهاد مستقل است!

جیانی اینفانتینو که بارها وعده هایی را به تیم های مختلف داد و بنا بر مصالح خودش زیر قوش زد، این بار هم زیر بار توصیه رئیس جمهور آمریکا رفت و به راحتی و برخلاف قوانین کارت قرمز بازیکن آمریکا را بخشید! رئیس فیفا در شرایطی این حقارت را پذیرفت که بارها در مصاحبه هایش تاکید کرده بود رئیس نهادی مستقل است!

اینفانتینو برای برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ که برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم در سه کشور برگزار شد، به تیم ملی فوتبال ایران و مسئولان فدراسیون وعده داد که مشکلی برای حضور تیم ملی در آمریکا و برگزاری دیدارهایش پیش نخواهد آمد اما ماجرای سفر تیم ملی و اتفاقات پیرامون آن نشان داد او فقط حرف می زند و با بخشیده شدن عجیب کارت قرمز بازیکن آمریکا نشان داد باید دهانش را ببندد و دیگر در مورد مستقل بودن فیفا حرف نزند.

تصمیم رئیس فیفا که انتقادات بسیاری را به همراه داشت و کارشناسان داوری پرتعدادی در سطح دنیا این تصمیم را غیرقانونی دانستند، حتی صدای آمریکایی ها را درآورد. یک روزنامه آمریکایی با اشاره به این موضوع نوشت: «بخشیده شدن بازیکن تیم ملی آمریکا چیز عجیبی نیست؛ از آزار و اذیت مداوم تیم ایران گرفته تا بازبینی‌های بی‌پایان و ساختگی VAR. این آشکارا فاسدترین جام جهانی در چند دهه اخیر است.»

حالا دیگر دنیای فوتبال برای حرف های رئیس فیفا تره هم خورد نمی کند چرا که او با رفتن زیر سایه آمریکایی ها که پیش از این هم نمونه هایش را دیده بودیم، نشان داد نه تنها یک نهاد مستقل نیست بلکه یکی از سیاسی ترین نهادها را در اختیار دارد و بیشتر به خودش فکر می کند تا منافع کشورهای عضو فیفا.

تصمیمی که اینفانتینو گرفت عملا عدالت و برابری بین همه تیم های ملی دنیا را زیر سوال برد و ثابت کرد فیفا تنها برای کشورهای زورگو و منفعت طلب است و هر جا پای آنها در میان باشد، کشورهای دیگر قربانی بی عدالتی خواهند شد و کسی هم نباید اعتراض کند!