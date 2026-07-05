دالیچ در آستانه هدایت امارات/ بیلیچ گزینه نخست جانشینی برای کرواسی

به گزارش خبرنگار مهر، حذف تیم ملی فوتبال کرواسی از مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با شکست برابر پرتغال، میتواند پایان همکاری زلاتکو دالیچ با شطرنجیپوشان باشد؛ سرمربیای که طی سالهای اخیر موفق شد پرافتخارترین دوران تاریخ فوتبال کرواسی را رقم بزند.
دالیچ پس از شکست مقابل پرتغال در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این پایان یک دوران است. او در عین حال تأکید کرد که هیچ نگرانیای بابت آینده فوتبال کرواسی ندارد و نسل جدید این کشور توانایی ادامه مسیر موفقیت را خواهد داشت.
در شرایطی که آینده دالیچ روی نیمکت کرواسی در هالهای از ابهام قرار دارد، رسانههای اماراتی خبر دادهاند که فدراسیون فوتبال امارات پیشنهادی با دستمزد سالانه ۵ میلیون یورو به این سرمربی ارائه کرده است. بر اساس این گزارشها، مذاکرات طرفین در مراحل نهایی قرار دارد و احتمال زیادی وجود دارد که دالیچ بهزودی هدایت تیم ملی امارات را بر عهده بگیرد.
از سوی دیگر، رسانههای کرواسی نیز اعلام کردهاند که مدیران فدراسیون فوتبال این کشور از هماکنون گزینههای جانشینی دالیچ را بررسی کردهاند و در این میان، اسلاون بیلیچ اسلاون بیلیچ بیش از سایر گزینهها شانس نشستن روی نیمکت تیم ملی کرواسی را دارد.
در صورت نهایی شدن انتقال دالیچ به امارات، پرونده نزدیک به یک دهه حضور او روی نیمکت تیم ملی کرواسی بسته خواهد شد و این تیم با سرمربی جدید، وارد دورهای تازه برای حضور در رقابتهای آینده خواهد شد.
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