شماره جدید مجله دانشمند منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتصد و سی و یکمین شماره مجله دانشمند با موضوع روایت پیشرفت های علمی ایران در دوران امام شهید (ره) در ۶۰۰ صفحه منتشر شد.

در این شماره از دانشمند مسیر پیشرفت های ایران و نقش موثر آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای در چهار دهه گذشته در گفتگوها، مقالات و یادداشت هایی تبیین شده است. گفتگو با دکتر حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و دکتر سعیدرضا عاملی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی در خصوص پیشرفت های علمی و علم نافع در مسیر تمدن سازی نوین اسلامی از جمله گفتگوهای تحلیلی در این باره به شمار می رود.

در بخش دیگری از این شماره، دلایل سرآمدی ایران در حوزه علم و فناوری در پایان برنامه چشم انداز ۱۴۰۴ و نیز تحولات علمی ایران در حوزه صنعت ماهواره ای، دانش هسته ای، زیست فناوری، علوم پزشکی، علوم مهندسی و... و مقایسه آنها با کشورهای منطقه مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گرفته است.

روایت پیشرفت های ایران در ۱۴ موضوع خاص به عنوان نمونه های موضوعی نیز در ادامه مطالب این شماره آمده است که موارد گوناگونی از جمله پیوند اعضا، سلول درمانی، صدور خدمات فنی و مهندسی، پل سازی، ژنتیک، موشک و پهپاد و...را در بر می گیرد.



گفتنی است مجله دانشمند به عنوان با سابقه ترین نشریه علمی و فناوری ایران هم اکنون ۶۳ سال قدمت دارد و به همت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی منتشر می شود.