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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۸

رودسری ها در میدان یکصد و بیست و ششم انقلاب

رودسری ها در میدان یکصد و بیست و ششم انقلاب

رودسر- در این ویدئو حضور پرشور مردم رودسر در شب ۱۲۶ در میدان را مشاهده می کنید.

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فیلم: خدیجه جعفرپور

کد مطلب 6879523

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