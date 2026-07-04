https://mehrnews.com/x3cvhs ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۸ کد مطلب 6879523 استانها گیلان استانها گیلان ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۸ رودسری ها در میدان یکصد و بیست و ششم انقلاب رودسر- در این ویدئو حضور پرشور مردم رودسر در شب ۱۲۶ در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 9 MB فیلم: خدیجه جعفرپور کد مطلب 6879523 کپی شد مطالب مرتبط صد و بیست و پنجمین شب تجدید بیعت رودسری ها با امام امت رودسریها در شب ۱۲۳؛ مردم همچنان در میدان حضور دارند روایت صد و بیست و دوم حضور میدانی رودسریها در خیابان روایت صد و بیست و یکمین حضور رودسری ها در میدان برچسبها رودسر تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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