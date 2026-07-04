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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۳

تیم‌های امدادی علوم پزشکی کرمان در خدمت زائران «آقای شهید ایران»

تیم‌های امدادی علوم پزشکی کرمان در خدمت زائران «آقای شهید ایران»

کرمان- رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کرمان از اعزام کاروان‌های امدادی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی این استان برای ارائه خدمات تخصصی به زائران مراسم تشییع «آقای شهید ایران» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق تقوی، گفت: در راستای ارائه خدمات تخصصی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب کاروان‌های امدادی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با پشتیبانی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان و سپاه ثارالله تهران و مشهد مقدس اعزام شدند.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌ گرفته و با هدف تأمین سلامت زائران، تیم‌های واکنش سریع این سازمان متشکل از پزشکان، پرستاران و متخصصان طب اورژانس و داخلی، با حمایت دانشگاه علوم پزشکی کرمان و سپاه ثارالله به کانون‌های تجمع و پست‌های امدادی تعیین‌شده در تهران اعزام شدند

وی ادامه داد: اعضای این تیم‌ها که از روز شنبه فعالیت رسمی خود را پس از ادای احترام به مقام شامخ رهبری شهید آغاز کرده‌اند، در پست‌های امداد و نجات مستقر شده و خدماتی همچون ویزیت سرپایی، تزریقات، ارائه داروهای ضروری و خدمات دندان‌پزشکی را به صورت رایگان به زائران ارائه می‌دهند.

به گفته وی این فعالیت‌ها با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهرداری تهران و در مکان‌های پیش‌بینی‌شده انجام می‌شود.

تقوی، در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های ویژه در مشهد مقدس اشاره کرد و گفت: علاوه بر تیم‌های مستقر در تهران، کاروانی تخصصی شامل پزشکان و کادر پرستاری برای خدمت‌رسانی در پنج موکب اسکان زائران کرمانی در مشهد مقدس اعزام می شوند.

وی افزود: همچنین، کانون بسیج جامعه پزشکی رفسنجان نیز تیم‌های درمانی خود را جهت استقرار در مشهد مقدس آماده کرده است.

وی با تأکید بر آمادگی کامل این تیم‌ها تصریح کرد: تیم‌های واکنش سریع با تجهیزات کامل شامل دستگاه‌های تست قند خون، فشارسنج و داروهای اورژانسی تجهیز شده‌اند

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمان تصریح کرد: این تیم‌ها در تهران تا روز دوشنبه به فعالیت خود ادامه داده و پس از آن به مشهد اعزام خواهند شد؛ همچنین تیم‌های اعزامی کرمان از روز سه‌شنبه تا جمعه در مشهد مقدس مستقر خواهند بود.

وی ادامه داد: علاوه بر این، در شهر ماهان نیز موکب «امام حسین (ع)» با همکاری ناحیه بسیج حضرت امیر (ع) و با حضور کادر درمان، به زائران عبوری از جنوب کشور، جنوب استان و همچنین زائران پاکستانی، خدمات سلامت ارائه می‌دهند.

تقوی، از برگزاری قرعه‌کشی جهت اعزام ۳۰۰ نفر از اساتید، کارکنان و کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در قالب کاروان زیارتی خبر داد و افزود: برگزیدگان این قرعه‌کشی دوشنبه‌ شب یا سه‌شنبه جهت شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب به مشهد مقدس اعزام خواهند شد.

کد مطلب 6879564

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