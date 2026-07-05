ملخ به مزارع پشتکوه رسید؛ فرماندار مهدیشهر خواهان اقدام فوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خداداد صبح یکشنبه در جلسه منتخب ستاد مدیریت بحران مهدیشهر با محوریت بررسی وضعیت آفات مزارع و مراتع با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان در محل بخشداری شهمیرزاد، بیان کرد: اقدام سریع و عملیاتی برای مهار آفات در دهستان پشتکوه و روستاهای گوشوارک، رسمرودبار، چپگره، گردکلا و گرمکش مورد تاکید است.
وی اضافه کرد: رویکرد مدیریت بحران در شهرستان باید از مدیریت انفعالی به مدیریت پیشگیرانه و استفاده از روشهای نوین تغییر کند.
فرماندار مهدیشهر خواستار تشکیل فوری هیئت کارشناسی متشک برای بررسی میدانی و تعیین دقیق سطح آلودگی شد و یادآور شد: پایش مستمر مناطق بحرانی و ارائه گزارشهای کارشناسی مورد تأکید است.
خداداد همچنین از پیگیری برگزاری نشست تخصصی مدیریت بحران در استانداری سمنان با حضور دستگاههای مرتبط خبر داد و بیان داشت: تدوین برنامهای جامع برای پیشگیری از تکرار خسارات و ارتقای آمادگی دستگاههای اجرایی باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با تأکید بر اجرای فوری عملیات مبارزه با آفت ملخ در مناطق آسیبدیده، همکاری دامداران و بهرهبرداران محلی را ضروری دانست و اظهار کرد: بررسی کارشناسی برای استفاده از تجهیزات نوین و پهپادهای سمپاش بهمنظور افزایش سرعت و اثربخشی عملیات در سال آینده در اولویت قرار دارد.
فرماندار مهدیشهر با اشاره به ضرورت تأمین اعتبارات مورد نیاز برای مقابله با این بحران، بر پیگیری جدی تخصیص منابع مالی از سوی دستگاههای مسئول تأکید و ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و مشارکت بهرهبرداران محلی، خسارات وارده به مزارع و مراتع منطقه به حداقل خواهد رسید.
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