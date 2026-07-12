شهرام درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری تعداد یک‌ هزار و ۱۱۰ جعبه تخم نوغان در شهرستان لاهیجان توزیع و پرورش داده شد که این میزان با مشارکت ۴۸۸ نوغاندار به تولید ۳۳ تن پیله‌تر کرم ابریشم منجر شد.

وی با اشاره به اهمیت نوغانداری در اقتصاد روستاهای شهرستان افزود: پیله‌های تولیدی پس از برداشت به بازارهای هدف عرضه شده و نقش مؤثری در ایجاد درآمد برای بهره‌برداران و حفظ صنعت سنتی ابریشم ایفا می‌کنند.

درویشی خاطرنشان کرد: لاهیجان بعنوان شهر پایتخت ابریشم از مناطق مستعد تولید پیله ابریشم در استان گیلان محسوب می‌شود و توسعه این فعالیت می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال و درآمدزایی، در حفظ و احیای صنعت ابریشم کشور نیز نقش مؤثری داشته باشد.

وی همچنین با تشریح برخی از برنامه های اجرا شده در سال جاری، گفت: مجموعه‌ای از برنامه‌ های آموزشی، ترویجی، نظارتی و خدمات‌رسانی با هدف تقویت ارتباط با کشاورزان، حمایت از تولیدکنندگان و انتقال دانش فنی در طول سال در مناطق مختلف شهرستان برگزار می شود.

درویشی با اشاره به برگزاری رزمایش طرح حکاک حافظان زمین سبز، اذعان کرد: صیانت از اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری‌ های غیرمجاز از مهم‌ترین وظایف این مدیریت است و اجرای این رزمایش نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های مسئول در حفاظت از سرمایه‌های ارزشمند بخش کشاورزی شهرستان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لاهیجان در پایان تأکید کرد: مدیریت جهاد کشاورزی با رویکردی مردم‌محور و توسعه‌گرا، حمایت از تولیدکنندگان، حفاظت از منابع پایه، ارتقای دانش فنی بهره‌برداران و تأمین امنیت غذایی را با جدیت دنبال می‌کند و در مسیر توسعه پایدار بخش کشاورزی شهرستان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.