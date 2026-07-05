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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

آماده‌سازی ۱۵۰۰ مدرسه برای اسکان زائران بدرقه رهبر شهید

آماده‌سازی ۱۵۰۰ مدرسه برای اسکان زائران بدرقه رهبر شهید

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران، از آماده‌سازی ۱۵۰۰ مدرسه برای اسکان زائران مراسم بدرقه رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیری، با تشریح اقدامات اداره‌کل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران در مراسم بدرقه «شهید ایران»، از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و خدماتی با هدف تسهیل حضور زائران، ارتقای فرهنگ شهروندی و افزایش مشارکت اجتماعی خبر داد.

وی با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای میزبانی از زائران اظهار کرد: بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ مدرسه در سطح شهر تهران برای اسکان و میزبانی از زائران و عزاداران تجهیز و آماده‌سازی شده است تا خدمات مناسب و شایسته‌ای به شرکت‌کنندگان در این مراسم ارائه شود.

امیری، یکی دیگر از اقدامات این اداره‌کل را طراحی، تولید و انتشار ویژه‌نامه «رهبر شهیدم» عنوان کرد و گفت: این ویژه‌نامه با رویکرد تبیینی، فرهنگی و معرفتی در شمارگان ۳۰ هزار نسخه تهیه و میان شهروندان و زائران توزیع شده است.

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران،  با تأکید بر نقش‌آفرینی نوجوانان در این رویداد افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت کانون نوجوانان و شهرداران مدارس، نوجوانان در مواکب پذیرایی به ارائه خدمات به زائران پرداختند که این اقدام در راستای تقویت مشارکت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری نسل نوجوان انجام شد.

وی ادامه داد: همچنین شهرداران مدارس و اعضای کانون نوجوانان با تولید محتوای چندرسانه‌ای شامل ویدئو، پادکست و روایت‌های تصویری، جلوه‌های مردمی مراسم بدرقه و تشییع شهید ایران را به تصویر کشیدند.

امیری با اشاره به برنامه‌های اطلاع‌رسانی این اداره‌کل خاطرنشان کرد: پویش آموزش و اطلاع‌رسانی شهروندی از طریق ارسال روزانه پیامک‌های آموزشی و کاربردی با محوریت حضور ایمن، منظم و مسئولانه شهروندان در مراسم اجرا شد.

وی در پایان از تولید و انتشار گسترده محتوای آموزشی و فرهنگی خبر داد و گفت: در این راستا انواع کلیپ، موشن‌گرافیک، اینفوگرافیک و پوسترهای آموزشی در بسترهای اطلاع‌رسانی و فضای مجازی منتشر شد تا ضمن ارتقای آگاهی عمومی، فرهنگ مشارکت مسئولانه شهروندان در این رویداد ملی تقویت شود.

کد مطلب 6879783

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