به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیری، با تشریح اقدامات اداره‌کل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران در مراسم بدرقه «شهید ایران»، از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و خدماتی با هدف تسهیل حضور زائران، ارتقای فرهنگ شهروندی و افزایش مشارکت اجتماعی خبر داد.

وی با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای میزبانی از زائران اظهار کرد: بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ مدرسه در سطح شهر تهران برای اسکان و میزبانی از زائران و عزاداران تجهیز و آماده‌سازی شده است تا خدمات مناسب و شایسته‌ای به شرکت‌کنندگان در این مراسم ارائه شود.

امیری، یکی دیگر از اقدامات این اداره‌کل را طراحی، تولید و انتشار ویژه‌نامه «رهبر شهیدم» عنوان کرد و گفت: این ویژه‌نامه با رویکرد تبیینی، فرهنگی و معرفتی در شمارگان ۳۰ هزار نسخه تهیه و میان شهروندان و زائران توزیع شده است.

مدیرکل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران، با تأکید بر نقش‌آفرینی نوجوانان در این رویداد افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت کانون نوجوانان و شهرداران مدارس، نوجوانان در مواکب پذیرایی به ارائه خدمات به زائران پرداختند که این اقدام در راستای تقویت مشارکت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری نسل نوجوان انجام شد.

وی ادامه داد: همچنین شهرداران مدارس و اعضای کانون نوجوانان با تولید محتوای چندرسانه‌ای شامل ویدئو، پادکست و روایت‌های تصویری، جلوه‌های مردمی مراسم بدرقه و تشییع شهید ایران را به تصویر کشیدند.

امیری با اشاره به برنامه‌های اطلاع‌رسانی این اداره‌کل خاطرنشان کرد: پویش آموزش و اطلاع‌رسانی شهروندی از طریق ارسال روزانه پیامک‌های آموزشی و کاربردی با محوریت حضور ایمن، منظم و مسئولانه شهروندان در مراسم اجرا شد.

وی در پایان از تولید و انتشار گسترده محتوای آموزشی و فرهنگی خبر داد و گفت: در این راستا انواع کلیپ، موشن‌گرافیک، اینفوگرافیک و پوسترهای آموزشی در بسترهای اطلاع‌رسانی و فضای مجازی منتشر شد تا ضمن ارتقای آگاهی عمومی، فرهنگ مشارکت مسئولانه شهروندان در این رویداد ملی تقویت شود.