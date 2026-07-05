تحکیم وحدت شیعه و سنی؛ میراث ماندگار رهبر شهید در ایرانشهر

خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: در آستانه وداع و تشییع رهبر شهید، آیتالله سید علی خامنهای، تاریخ شفاهی مردم سیستان و بلوچستان بار دیگر ورق خورده و خاطره حضور ایشان در ایرانشهر برای مردم منطقه یادآوری شد.
این سفر که در برههای حساس و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی رقم خورد، نقطه عطفی در پیوند عاطفی و ناگسستنی ایشان با مردمان مومن و صبور جنوب شرق کشور به شمار میرود؛ حضور در میان قبایل اصیل بلوچ و فارس ایرانشهر، نمادی از وحدت ملی و مذهبی بود که رهبر شهید انقلاب همواره بر آن تأکید داشتند.
بازخوانی این حلقه وصل تاریخی، نشان میدهد که چگونه محبت رهبر شهید در دلهای مردم این دیار ریشه دوانده است.
آنچه در سوگواریهای امروز مردم ایرانشهر در سوگ «حضرت آقا» تجلی یافته، نه یک احساس زودگذر، که تبلور عشق عمیق ملتی است که رهبر خود را پدری معنوی و اینک شهیدی جاودانه میدانند.
قائد شهید بر گردن تمام مسلمین جهان حق دارد
حجتالاسلام والمسلمین عیسی بزمانی، امام جمعه ایرانشهر در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: جامعه شیعی و مجموعه جهان اسلام تاکنون پنجمین مرجع تقلید صاحب فتوا را در مسیر اعتلای کلمه الله و نشر معارف دینی تقدیم کردهاست و امام شهید ما پنجمین مرجع تقلیدی است که به شهادت رسیدند.
حجت الاسلام بزمانی ادامه داد: رهبر شهید مسیر جامعه اسلامی را چنان روشن ساخت که مردم مومن و امت را به قیام فراخواند؛ همان مسیری که قرآن امت را به حرکت و ایستادگی در راه خداوند دعوت کرده است؛ امام شهید، جامعه را به پیمودن این راه و استقامت در آن هدایت کرد.
وی افزود: قائد شهید بر گردن نهتنها ملت ایران، بلکه بر تمام امت اسلامی حقی بزرگ دارد.
امام جمعه ایرانشهر اظهار داشت: به دلیل حضور ایشان از ۲۸ آذر سال ۵۶ در سیستان و بلوچستان و ایرانشهر، پیوندهای عاطفی فراوانی با آن بزرگوار و بهویژه با مردم ایرانشهر از جانب ایشان برقرار شده بود؛ این ارتباط عاطفی، حق بزرگی از امام شهید و قائد اعظم بر مردم ما، خاصه مردم ایرانشهر، است.
فعالیتهای انقلابی و جهادی رهبر شهید در ایرانشهر
حجتالاسلام بزمانی بیان کرد: اقدامات امام شهید در دوران تبعید پیش از پیروزی انقلاب در ایرانشهر را میتوان به چند بخش تقسیم کرد؛ نخست، فعالیتهای انقلابی، مبارزاتی و جهادی است که در این شهر انجام دادند؛ ارتباط با انقلابیونی که از سراسر کشور به این منطقه میآمدند یا در شهرهای پیرامونی تبعید بودند، و همچنین پیوند با مبارزان بومی ایرانشهر، کانون مبارزات را در همان خانه تبعیدی شکل دادند و محوریت این حرکت با شخص امام شهید بود.
وی ادامه داد: حضور در میان اقشار مختلف مردم، مساجد، بخشهای مرکزی و پیرامونی شهرستان، رساندن پیام مبارزات و روشنگری، و پیوستن افراد تازهنفس به جمع انقلابیون، همگی از محورهای فعالیت ایشان به شمار میآید.
امام جمعه ایرانشهر خاطرنشان کرد: یک نمونه از فعالیت های امام شهید ۲۲ اردیبهشت سال ۵۷، یعنی پیش از پیروزی انقلاب است؛ ایشان با پیگیریهای بسیار، تنها مسجد شیعی ایرانشهر «مسجد آلرسول» را از وضعیت نیمهفعال به کانون فرهنگی پویایی تبدیل کردند و نخستین نماز جمعه را در این شهر اقامه نمودند.
خدمات اجتماعی و تلاش برای تقریب در روزگار تبعید
وی تصریح کرد: بخش دیگر حضور امام شهید در ایرانشهر، اقدامات اجتماعی بود؛ در ماجرای سیل ویرانگر آن سال، بهجای آنکه رژیم ستمشاهی خدمتی به مردم کند، نخستین کمکها از سوی امام شهید و از طریق روحانیت اصیل از شهرهایی مانند مشهد و یزد طراحی و بهدست آسیبدیدگان رسید.
حجت الاسلام بزمانی تأکید کرد: در ایام حضور امام شهید در ایرانشهر، ایشان مبحث هفته وحدت را میان دو مسجد آلرسول (مسجد جامع شیعیان) و مسجد نور (مسجد جامع اهل سنت) مطرح کردند و با تأکید بر فاصله دوازدهم تا هفدهم ربیعالاول، رفتوآمد و پیوند میان مردم را تقویت نمودند؛ چنین اقداماتی از یک فرد تبعیدی و تحتنظر، تنها با همتی بلند و عزمی استوار ممکن بود.
پیوند عاطفی ماندگار مردم ایرانشهر و رهبر شهید پس از انقلاب
وی بیان کرد: ارتباط عاطفی امام شهید با مردم ایرانشهر چنان عمیق بود که خود ایشان فرمودند؛ اگر در این ایام برای من اتفاقی افتاد، مرا در ایرانشهر دفن کنید؛ این جمله، گستره محبت و نگاه وسیع ایشان به این سامان را نشان میدهد.
امام جمعه ایرانشهر ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب نیز یکی از دستورهای مهم و ماندگار ایشان، احیای بافت بلوچ ایرانشهر بود؛ کارخانهای که در آتشسوزی از بین رفته و بیش از دو تا سه هزار نفر به آن وابسته بودند، با دستور مستقیم ایشان و علیرغم تحریمها و فشارها، با تأمین ارز و تجهیز دستگاههای ریسندگی و بافندگی به روز، دوباره فعال شد؛ این عنایت ویژه، همچنان در زندگی هزاران نفر خود را نشان میدهد.
وی افزود: مردم این منطقه نیز ۱۷ سال پیاپی همایش «خورشید ولایت» را هر ساله برگزار کردند تا قدردان زحمات امام شهید باشند؛ آخرین دوره این همایش در بهمنماه ۱۴۰۴ با حضور مسئولان کشوری و استانی و جمع گسترده مردم جنوب استان برگزار شد و آثار و برکات فراوانی در تبیین نگاههای ویژه و عاطفی آن قائد شهید به این منطقه داشت.
حجت الاسلام بزمانی خاطرنشان کرد: امروز که در آستانه تشییع و تدفین امام مجاهد و شهید قرار داریم، باید گفت؛ اگر میخواهیم بر راه، آرمان، تمدنسازی و سیره و روشی که بیش از سه دهه راهبردهای آن را مشخص کرد استوار بمانیم و کشوری مستقل و قوی در عرصه جهانی باشیم، حضور و مشارکت گسترده در آیین تشییع و تدفین ایشان پیامی روشن به جهانیان خواهد بود.
وی تأکید کرد: این حضور، هم قدرشناسی مردم را نشان میدهد و هم بیعتی دوباره با آرمانهای امام شهید و بیعتی مجدد با رهبر سوم انقلاب اسلامی خواهد بود؛ حضور مردم در تشییع قائد امت، برای دوستان پیام امید و دوستی و برای دشمنان، پیام اقتدار و ناامیدی همیشگی از ضربهزدن به این نظام است؛ چنانکه قرآن کریم فرمود «الیوم یئس الذین کفروا من دینکم».
راه پر افتخار رهبر شهید ادامه دارد
مولوی عبدالصمد دامنی، امام جمعه اهل سنت ایرانشهر، در گفتوگوی با خبرنگار مهر، شهادت رهبر و قائد مسلمانان جهان اسلام را به همه مسلمانان تسلیت گفت.
مولوی دامنی رهبر شهید را نماد عزت و مقاومت دانست و بیان کرد: شهادت این اسوه جهاد و بیداری از سوی دشمن یهود، دل میلیونها مسلمان را داغدار کرده است؛ اما بیتردید راه پرافتخار او استمرار خواهد یافت.
وی در ادامه افزود: از خداوند میخواهیم امام شهید ما را در بالاترین مراتب بهشت محشور گرداند و ما را در روز جزا مشمول شفاعت ایشان قرار دهد.
امام جمعه اهل سنت ایرانشهر اظهار داشت: خون پاک رهبر جهان اسلام، زمینهساز وحدت هرچه بیشتر صفوف مسلمانان و محو کامل رژیم غاصب صهیونیستی از صفحه روزگار خواهد شد.
وی تأکید کرد: ایشان تنها یک رهبر سیاسی و نظامی نبودند، بلکه یک پدر معنوی و چراغ هدایت برای همه ملتهای مظلوم به شمار میرفتند.
سفر پربرکت رهبر شهید انقلاب به ایرانشهر
مولوی دامنی در بخش دیگری از سخنان خود، پیوند عمیق عاطفی مردم این خطه با شهید مقاومت را یادآور شد و بیان کرد: مردم ایرانشهر ارادت ویژه و خالصانهای به ایشان داشتند و دارند؛ روزی که سید علی به ایرانشهر آمدند، با رویی گشاده به دیدار علما، بزرگان طوایف و عموم مردم رفتند و ساعتها پای درددل آنان نشستند.
وی این حضور ارزشمند و ارتباط صمیمانه را سرآغاز تحولی برای ایرانشهر توصیف کرد و افزود: همین نگاه پدرانه و ارتباط بیواسطه با مردم، برکات فراوانی برای پیشرفت ایرانشهر و تقویت جایگاه علما داشت؛ ایشان، شخصا برای حل بسیاری از مشکلات معیشتی، زیرساختی و حتی اختلافات محلی وارد میدان شدند و با درایت و پیگیری، گرههای بزرگی را از کار مردم گشودند؛خدماتی که هنوز هم آثار آن در زندگی روزمره شهروندان و انسجام اجتماعی منطقه مشهود است.
امام جمعه اهل سنت ایرانشهر در پایان تاکید کرد: حضور همه جانبه مردم، در مراسم تشییع رهبر شهید نشان دهنده وحدت بین مردم است؛ و این همان چیزی است که دشمنان را مایوس میکند.
ایام حضور رهبر شهید در حافظه تاریخ ایرانشهر میماند
مولوی عبدالغنی سیریازهی، مدیر نهاد رهبری در امور اهل سنت شهرستان ایرانشهر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایام حضور رهبر شهید سید علی خامنهای در ایرانشهر، برای همیشه در حافظه تاریخ این دیار کهن باقی خواهد ماند.
مولوی سیریازهی گفت: حضور پدرانه و سرشار از رأفت ایشان در میان مردم بلوچستان، سرآغاز تحولی عمیق در نگاه به این خطه بودهاست.
وی بیان کرد: مهمترین اثر حضور رهبر شهید، در ایرانشهر تحکیم پایههای وحدت اسلامی و ملی در منطقه بوده است؛ رهبر شهید انقلاب با تأکید صریح بر پیوندهای عمیق مذهبی میان شیعه و سنی و اعلام ایرانشهر بهعنوان «پایتخت وحدت»، عملاً توطئه دشمنان برای ایجاد شکاف قومی و مذهبی را خنثی کردند.
مدیر نهاد رهبری در امور اهل سنت ایرانشهر ادامه داد: از دیگر آثار ماندگار این سفر، شتابگیری چرخ توسعه و محرومیتزدایی بوده است؛ نگاه ویژه ایشان به استعدادهای جوانان، سبب شد تا گرههای بزرگی از مسیر پیشرفت استان باز شود.
وی گفت: رفتار صمیمی و پدرانه رهبر شهید با اقشار مختلف مردم، به ویژه علما و سران طوایف، نشان از محبت ایشان به مردم منطقه بوده است.
مولوی سیریازهی در پایان خاطرنشان کرد: مردم ایرانشهر عهد میبندند با تمسک به وحدت و بصیرت، همواره پاسدار این میراث ارزشمند باشند.
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