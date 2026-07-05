به گزارش خبرنگار شهری مهر، در روزهایی که میلیونها نفر برای وداع و تشییع رهبر شهید راهی تهران شدهاند، تأمین ایمنی این اجتماع عظیم بر عهده نیروهایی است که بیوقفه در مسیرها، مصلی امام خمینی (ره) و محلهای اسکان زائران مستقر شدهاند؛ آتشنشانانی که مأموریتشان پیشگیری از حادثه و خدمترسانی به عزاداران است.
در میان انبوه عزادارانی که از نخستین ساعات بامداد خود را به مصلای امام خمینی(ره) رسانده بودند، آتشنشانان نیز بیوقفه در حال خدمترسانی بودند. یکی از آنها در کنار دستگاه مهپاش ایستاده و هر چند دقیقه یکبار با پاشش ذرات آب، هوای گرم اطراف را برای عزاداران قابل تحملتر میکرد. در همان حال، نگاهش مدام میان جمعیت در رفت وآمد بود تا اگر فردی دچار گرمازدگی یا حادثهای شد، در کوتاهترین زمان ممکن وارد عمل شود.
خبرنگار مهر در حاشیه مراسم با یکی از آتشنشانان حاضر در محل همصحبت شد. او از همکاری خوب مردم در رعایت نکات ایمنی و همراهی با نیروهای امدادی گفت و تأکید کرد که با وجود حجم بالای جمعیت، آرامش و همکاری عزاداران نقش مهمی در انجام مأموریت نیروهای آتشنشانی داشته است.
به گفته این آتشنشان، استقرار مهپاشها در نقاط مختلف مسیر، آمادهباش کامل نیروها و رصد مستمر جمعیت، از جمله اقداماتی بود که برای کاهش خطر گرمازدگی و حفظ ایمنی شرکتکنندگان در مراسم انجام شد.
بزرگترین عملیات غیرحادثهای آتشنشانی
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات گسترده این سازمان برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: به جرأت میتوان گفت این مأموریت، بزرگترین و سنگینترین عملیات غیرحادثهای تاریخ آتشنشانی و حتی کشور است. با توجه به پیشبینی حضور میلیونی مردم، همه ظرفیتهای سازمان برای تأمین ایمنی مراسم به کار گرفته شده است.
وی افزود: ۱۳۸ ایستگاه آتشنشانی تهران در آمادهباش کامل قرار دارند و بیش از ۶ هزار آتشنشان به همراه ۴۰۰ آتشنشان داوطلب در این عملیات مشارکت میکنند. همچنین شیفتهای عملیاتی بهصورت موقت از ۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت به ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت تغییر کرده تا پوشش کامل مراسم فراهم شود.
ملکی با بیان اینکه اقدامات سازمان در سه بخش انجام شده است، گفت: از حدود یک ماه قبل، کارشناسان آتشنشانی تمامی نقاط مصلای امام خمینی(ره) و مسیر تشییع را متر به متر بررسی کردند و هرگونه ناایمنی شناسایی و برای رفع آن به شهرداری تهران اعلام شد؛ از اصلاح معابر و جابهجایی موانع گرفته تا ایمنسازی مسیرهای تردد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی ادامه داد: در بخش عملیاتی نیز آتشنشانان با صدها دستگاه خودروی سبک و سنگین، موتورسیکلت و تجهیزات امدادی در صدها نقطه از مصلی، مسیر تشییع، مبادی ورودی شهر، پارکینگها و محلهای اسکان زائران مستقر شدهاند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، در کوتاهترین زمان ممکن وارد عمل شوند.
مهپاشها؛ سپری در برابر گرمای مراسم
وی درباره اقدامات انجامشده برای مقابله با گرمای هوا نیز گفت: در صحن مصلای امام خمینی(ره) با استقرار حدود ۲۰ رشته مهپاش و آبپاش، بخش عمده فضای مراسم خنکسازی میشود. همچنین در طول مسیر تشییع نیز سامانههای مهپاش و نیروهای آتشنشانی بهصورت مستمر عملیات خنکسازی را انجام میدهند تا احتمال گرمازدگی شرکتکنندگان کاهش یابد.
ملکی با تأکید بر نقش همکاری مردم در برگزاری ایمن مراسم، از شهروندان خواست از آوردن خودروهای شخصی به داخل شهر خودداری کنند، از مترو و اتوبوس استفاده کنند، در جهت حرکت جمعیت حرکت کنند و از توقف یا تغییر ناگهانی مسیر بپرهیزند.
وی همچنین از خانوادهها خواست مراقبت بیشتری از کودکان، سالمندان و افراد دارای شرایط جسمی خاص داشته باشند و در صورت احساس ضعف یا تنگی نفس، بهآرامی و بهصورت مورب از مسیر جمعیت خارج شوند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
حضور بیوقفه آتشنشانان در کنار سایر نیروهای امدادی، اگرچه کمتر از چشم میلیونها عزادار دیده میشود، اما نقش مهمی در تأمین ایمنی این مراسم دارد. از پایش یکماهه مسیرها و رفع ناایمنیهای احتمالی تا استقرار صدها نیروی عملیاتی، خودروهای امدادی و سامانههای مهپاش در نقاط مختلف، همه این اقدامات با هدف برگزاری هرچه ایمنتر آیین وداع و تشییع رهبر شهید و خدمترسانی به عزاداران انجام شده است؛ مأموریتی که شاید کمتر دیده شود، اما سهمی مهم در آرامش این اجتماع بزرگ دارد.
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