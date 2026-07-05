به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مردم یمن با برگزاری تجمع در اطراف فرودگاه بین المللی صنعا حمایت خود را از ارتش این کشور اعلام و از اقدام جمهوری اسلامی ایران در شکستن محاصره این فرودگاه قدردانی کردند.

آنها خواهان اعمال معادله لغو محاصره فرودگاه صنعا شدند.

شرکت کنندگان در این تجمع با صدور بیانیه ای تاکید کردند: ما از نیروهای مسلح یمن می خواهیم برای اعمال این معادله بعد از شکستن محاصره در سایه حرکت شجاعانه ایران اقدام کنند. ما می خواهیم پروازها در این فرودگاه ادامه داشته باشد.

2 روز قبل یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: هواپیماهای جنگی دشمن سعودی ساعت ۵:۲۰ صبح حریم هوایی یمن را نقض کردند و سعی کردند از فرود یک هواپیمای غیرنظامی ایرانی در فرودگاه بین‌المللی صنعا جلوگیری کنند. هواپیمای غیرنظامی ایرانی حامل بیش از ۲۰۰ شهروند سرگردان، زخمی و بیمار بود.

وی افزود: تلاش دشمن سعودی برای جلوگیری از فرود هواپیمای غیرنظامی ایرانی، به لطف خدا و با رهگیری و مقابله نیروهای مسلح یمن، شکست خورد. به خواست خدا، هواپیماهای دشمن سعودی را با تعدادی موشک پدافند هوایی هدف قرار دادیم و آنها را مجبور به ترک حریم هوایی یمن کردیم.

یحیی سریع تاکید کرد: ما از موضع جمهوری اسلامی ایران در ابتکار عمل برای شکستن محاصره و انتقال بیماران و هیئت رسمی و مردمی شرکت کننده در مراسم تشییع پیکر شهید سید علی خامنه‌ای تقدیر و تشکر می‌کنیم. ما بر تداوم پروازها میان فرودگاههای صنعا و تهران به یاری خداوند تاکید داریم.