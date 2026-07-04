عضو ارشد انصارالله: تهدیدهای ائتلاف نشانه شکست راهبردی آن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن اعلام کرد که یک حمله به عربستان میتواند دستاوردهایی را که ریاض تصور میکرد طی یکصد سال از یمن به دست خواهد آورد، از میان ببرد.
وی گفت: اصرار عربستان بر ادامه این مسیر نشان میدهد تصمیمگیری آن مستقل نیست و منافع مردم، امنیت و آینده خود را در نظر نمیگیرد.
الفرح افزود: عربستان منابع مالی خود را صرف حمایت از چهرههایی در یمن و لبنان میکند که از جایگاه و نفوذ مردمی برخوردار نیستند و صرفاً به دنبال بهکارگیری نیروهای نیابتی است.
عضو دفتر سیاسی انصارالله گفت: بیانیه اخیر فرماندهی ائتلاف، یک رسوایی سیاسی و تکرار روایتهای پوسیده است.
الفرح در پایان افزود: بیانیه ائتلاف نشان میدهد این ائتلاف پس از ۱۱ سال جنگ و محاصره، جز زبان تهدید و تکیه بر آنچه «مشروعیت» میخواند، ابزار دیگری در اختیار ندارد.
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