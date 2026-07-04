خبرنگار یمنی: سیاست های کلان رهبر شهید ایران تداوم خواهد داشت 

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس الضالعی خبرنگار یمنی با اشاره به تشییع میلیونی پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران پایتخت ایران و شهرهای دیگر نوشت که جمهوری اسلامی ایران چندین پیام را از طریق برگزاری این مراسم پرشکوه ه به دنیا مخابره می‌کند که عبارتند از:

- صلابت و قدرت نظام اسلامی برای برگزاری این مراسم طی یک هفته در شهرهای متعدد در داخل و خارج از کشور در عراق به رخ همه کشیده شد.

- مشارکت بین المللی در مراسم تشییع پیکر رهبر انقلاب از سوی کشورهای منطقه و جهان. این مشارکت صرف نظر از سطح نمایندگان اعزام شده از سوی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ایران با وجود جنگ و تبعات ناشی از آن، شبکه گسترده‌ای از مناسبات بین‌المللی را در اختیار دارد.

- مراسم پرشکوه تشییع پیکر رهبر انقلاب اسلامی نمایانگر یکی از نقاط عطف نظام سیاسی کشور بعد از ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶ است که احتمالاً مهم‌ترین محور آن این است که رویکردهای ایران که دومین رهبر انقلاب آن را ترسیم کرده بود، در همین مسیر استمرار خواهد داشت.

- نکته پایانی اینکه اگر نظام سیاسی متفاوتی در عراق روی کار بود، چه اتفاقی می‌افتاد و جزئیات مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در عراق در آن صورت گونه پیش می‌رفت؟