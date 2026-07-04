المسیره: شهید امام خامنه ای در قلب مردم یمن جای دارند 

به گزارش خبرگزاری مهر، بکه خبری المسیره در مقاله‌ای با اشاره به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران نوشت که امت اسلامی و توده های آزادگان برای تشییع و وداع تاریخی بزرگ ترین رهبر معاصر اسلامی و امام مجاهد و انقلابی و جهادی، حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی آماده می شود.

این وبگاه یمنی نوشت که استحکام شخصیت امام، مدیریت و صلابت و پایداری ایشان در برابر توطئه ها و تهدیدهایی که از بدو پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ شمسی، آن را هدف قرار داده بود، کاملا مشهود است؛ زیرا جمهوری اسلامی از هر مرحله، محکم تر و قدرتمندتر خارج شد.

به نوشته المسیره، همانطور که مردم ایران و منطقه عاشق این رهبر بزرگ بودند، یمنی ها نیز از این قاعده مستثنی نبودند. شهید سید علی خامنه‌ای جایگاه رفیعی در قلب مردم یمن دارد. ایشان در برابر ائتلاف متجاوز سعودی-آمریکایی که در ۵ اسفند ۱۳۹۳ علیه یمن آغاز شد، ایستاد و بازتاب‌های مواضع ایشان تا به امروز ادامه دارد. ایشان صادقانه تأکید کرد که عربستان سعودی مرتکب یک اشتباه بزرگ و تجاوز آشکار شده است.

این مقاله می افزاید که شهید بزرگ انقلاب اسلامی ایران، در اولین لحظات آغاز تجاوزات سعودی به یمن تاکید کرد که دود این تجاوز به چشم عربستان خواهد رفت و مردم یمن پیروز خواهند بود که دقیقا همین اتفاق افتاد.

سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، امام سید علی خامنه ای را «عالمی بزرگوار» توصیف و تاکید می کند که رهبر انقلاب اسلامی ایران سلطه و سیطره صهیونیست ها را نفی و حامی آرمان فلسطین و حامی مردم منطقه بود.

وی شهادت آقای خامنه ای را ضایعه واقعی برای جهان اسلام دانست و تاکید کرد: دشمنان آمریکایی و اسراییلی که مرتکب این جنایت شنیع شدند، می‌خواهند از نقش برجسته امام خامنه‌ای در مقابله با ظلم و ظالم و خنثی کردن توطئه‌های آنان خلاص شوند.

به نوشته المسیره، «فاضل الشرقی» یکی از اعضای دفتر سیاسی انصارالله معتقد است که امام خامنه ای یک رهبر سیاسی، نماد مذهبی و یک مرجع معنوی و یک رهبر استثنایی بود. او ایران را از یک کشور وابسته، به یک قدرت بزرگ منطقه ای تبدیل کرد و یک الگوی تمدنی اسلامی منحصر به فرد را در دوران مدرن ایجاد کرد. ایشان سخنوری خوش بیان و یک انقلابی کارکشته بودند.

وی افزود: امام خامنه ای در دل ایرانیان و آزادگان امت اسلام، مظهر استواری بود و ایران را در ردیف کشورهای پیشرفته و متمدن قرار داد و به دستاوردهای شگرفی دست یافت که آن را به کشوری بزرگ تبدیل کرد که در بسیاری از زمینه ها نمی توان آن را دست کم گرفت.

الشرقی در تشریح این دستاوردها می افزاید که حزب الله لبنان، تحت رهبری این شهید بزرگوار، از یک گروه محلی به قوی ترین نیروی نظامی و سیاسی در لبنان و منطقه تبدیل شد. ایران، پیشرو در مقابله با اشغالگران صهیونیست شد و تا زمان آزادی کامل جنوب لبنان در ژوئن ۲۰۰۰ جهاد و مقاومت را رهبری کرد. ایشان همچنین در دوران زعامت خود، آغوش خود را به روی جنبش های مقاومت فلسطین باز کرد و سلاح، پول و آموزش برای آنها تامین کرد که باعث شد جنبش های آزادیبخش و مقاوم در برابر صهیونیست ها، تل آویو را به چالش بکشند. شکست اسطوره «ارتش شکست ناپذیر» حاصل این حمایت چندین دهه ای به رهبری امام خامنه ای بزرگ بود.

المسیره می افزاید که سال‌هاست که یمنی‌ها با الهام از شجاعت، دلاوری و اراده بلند ایشان برای مقابله با استکبار جهانی یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی، با جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان پیوند دارند.

رحلت این شهید بزرگ، تنها به معنی فقدان یک رهبر سیاسی یا مرجع دینی نیست، بلکه ایشان رهبری استثنایی بودند که در یکی از حساس ترین مراحل تاریخ منطقه، تاثیرات زیادی از خود بر جای گذاشتند. نام ایشان برای آیندگان با محوریت پروژه‌های سیاسی و فکری مبتنی بر نفی هژمونی آمریکا و رژیم صهیونیستی و حمایت از جنبش‌های مقاومت و تلاش برای تحکیم استقلال تصمیم‌گیری ملی برای دولت‌ها و ملت‌های منطقه گره خورده است که باعث شد حضور او از مرزهای ایران فراتر رفته و به بخشی از معادلات منطقه ای تبدیل شود.

این مقاله تصریح کرد که ایشان در میان قشر وسیعی از مردم یمن جایگاه ویژه‌ای کسب کرد. ایران در دوران رهبری ایشان شاهد تحولات راهبردی بزرگی بود که حضور منطقه‌ای ایران را تقویت کرد و محور مقاومت را به عنوان بازیگری تأثیرگذار در معادلات منطقه تثبیت کرد و باعث شد تهران در برجسته‌ترین پرونده‌های سیاسی و نظامی از فلسطین و لبنان گرفته تا عراق، سوریه و یمن حضور داشته باشد.

المسیره با اشاره به تشییع میلیونی پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران نوشت که این موضوع نمایانگر لیست بلند بالایی از مواضع و نظرات ایشان درباره تحولات منطقه ای و بین المللی است. کارآمدی رهبران با طول عمرشان سنجیده نمی‌شود، بلکه با میزان تأثیری که بر وجدان مردم و روند رویدادها می‌گذارند، سنجیده می‌شود؛ تأثیری که به گفته بسیاری از ناظران، طی سال‌های آینده بیش از پیش ملموس تر خواهد شد.