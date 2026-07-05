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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

موج گرمای بی‌سابقه در آمریکا؛ از جان باختن ۲۵ تن تا ذوب شدن آسفالت‌ها

موج گرمای بی‌سابقه در آمریکا؛ از جان باختن ۲۵ تن تا ذوب شدن آسفالت‌ها

گزارش های رسانه ای حاکی از موج گرمای بی سابقه در آمریکا و جان باختن دست کم ۲۵ تن همزمان با قطع برق ۸۴۰ هزار خانواده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ای بی سی، واشنگتن بالاترین درجه هوا را طی بیش از یک قرن گذشته ثبت کرده و گزارش شده که موج بی سابقه گرما باعث جان دادن دست کم ۲۵ تن در ایالات متحده آمریکا شده است.

بر اساس این گزارش، چندین مورد مرگ ناشی از گرمای شدید هوا در نیوجرسی، النوی، می سی سی پی و دیگر مناطق گزارش شده است.

گرمای شدید و شرایط آب و هوایی طوفانی در آمریکا باعث ناپایداری شبکه برق ایالت های مختلف شده است. موج گرما در نیویورک به حدی بوده که آسفالت خیابان ها را ذوب کرده است. جشن های مربوط به روز استقلال آمریکا نیز در برخی از شهرها به دلیل این گرمای بی سابقه لغو شده است.

دست کم ۸۴۰ هزار خانواده در آمریکا روز شنبه را بدون برق سپری کردند.

کد مطلب 6879831

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