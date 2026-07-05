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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹

چترباز آمریکایی در کالیفرنیا سقوط کرد+ فیلم

چترباز آمریکایی در کالیفرنیا سقوط کرد+ فیلم

یک چترباز در جریان جشن‌ های دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا، هنگام فرود سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، یک چترباز که در جشن‌ های دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا شرکت داشت، هنگام فرود دچار حادثه شد و سقوط کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، «راس ویل» در حال فرود در نزدیکی محل برگزاری مسابقات «فولسوم پرو رودیو» (Folsom Pro Rodeo) در کالیفرنیا بود که پرچم بزرگ متصل به چترش به درختی گیر کرد. این پرچم مسیر او را منحرف کرد و باعث شد با یک چادر برخورد کند. وی با فاصله‌ای اندک از جایگاه تماشاگران و جمعیت عبور کرد؛ جمعیتی که با دیدن سقوط او، نفس در سینه‌شان حبس شده بود. فرود او زمانی دچار مشکل شد که پرچم به درختی در آن نزدیکی گیر کرد و باعث شد او کنترل خود را از دست داده و سقوط کند.

ویدیوهایی از این حادثه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

کد مطلب 6880092

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