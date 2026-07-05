التزام به ولایت فقیه وظیفه‌ است/تاکید بر حضور گسترده در تشییع رهبرشهید

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی به شرح زیر است.



بسم الله الرحمن الرحیم



﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ﴾



هم‌زمان با وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، داغ جانسوز فقدان آن مجاهد فرزانه بار دیگر تازه گردید. بی‌تردید، حضور گسترده مردم در این مراسم، جلوه‌ای از اقتدار و وفاداری به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و نشانه استقامت ملت بزرگ ایران و امت اسلامی و تداوم راه نورانی شهیدان خواهد بود.



در این شرایط، توجه به چند نکته ضروری است:



اول: نباید چنین پنداشت که این جنگ پایان یافته است؛ بلکه مقابله با جبهه استکبار همچنان ادامه دارد. ازاین‌رو، هرگونه القای یأس، سستی، بن‌بست و تضعیف روحیه مردم، مسئولان و نیروهای مسلح، در جهت خواست دشمن و برخلاف مصالح کشور و امت اسلامی است. البته امید و استقامت، هرگز به معنای نادیده گرفتن واقعیت های میدان نیست؛ بلکه صبر و پایداری، از مهم‌ترین عوامل پیروزی در آزمون‌های الهی است.



دوم: قاتلان و عاملان این جنایت بزرگ که دستشان به خون آن شهید عزیز، فرماندهان، مسئولان، مردم بی‌دفاع و کودکان مظلوم آلوده شده، از کیفر الهی و مجازات عادلانه مصون نخواهند ماند و این خون‌های پاک هرگز فراموش نخواهد شد و امت اسلامی، در چارچوب موازین شرع و قانون وظیفه خود را در خونخواهی این شهیدان دنبال خواهد کرد



سوم: مسئولان، نیروهای مسلح و همه تصمیم‌گیران باید با توکل بر خداوند متعال، اعتماد به وعده‌های الهی، بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های کشور و اتکا به ایمان، صبر و استقامت مردم، با تدبیر، اقتدار و هوشیاری چه در عرصه نظامی، دیپلماسی، و عرصه های دیگر در برابر دشمن ایستادگی کنند؛ چراکه تجربه نشان داده است هرگونه عقب‌نشینی در برابر دشمن متجاوز، او را بر ادامه تجاوز و زیاده‌خواهی جسورتر خواهد کرد.



چهارم: انقلاب اسلامی بر پایه اصل مترقی ولایت فقیه استوار است و به برکت همین اصل، از گردنه‌های دشوار و توطئه‌های فراوان دشمنان عبور کرده است. ولایت فقیه در نظام اسلامی، محور وحدت، حافظ مصالح امت و رکن استواری نظام است و التزام به آن، وظیفه‌ای همگانی و مایه صیانت از اسلام و کشور است.



پنجم: امروز بیش از هر زمان، حفظ وحدت و همبستگی ملی ضرورتی انکارناپذیر است و نباید اختلاف‌نظرها، هرچند برخاسته از انگیزه‌های صحیح باشد، زمینه تفرقه و تضعیف جبهه داخلی را فراهم آورد. در عین حال، مسئولان محترم نیز باید با اهتمامی مضاعف در رفع مشکلات مردم و خدمت صادقانه به آنان بکوشند.



اینجانب، بار دیگر شهادت جانسوز آن عزیز و دیگر شهدای این جنگ تحمیلی را به پیشگاه مقدس حضرت بقیةالله الأعظم (ارواحنا فداه)، رهبر بزرگوار انقلاب، خاندان معزز شهدا، ملت شریف ایران و عموم مسلمانان جهان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال علو درجات آنان را مسئلت می‌نمایم و امیدوارم در پرتو عنایات حضرت ولی‌عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، عزت و پیروزی اسلام و مسلمین و دفع شر دشمنان هرچه زودتر محقق گردد.



والسلام علیکم ورحمة الله و برکاته



قم ـ ناصر مکارم شیرازی

۱۴ تیر