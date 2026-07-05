اولین اذعان رسمی تل آویو در مورد ارسال سامانه گنبد آهنین برای امارات

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی معاریو در گزارشی نوشت که «مری ریگیو» وزیر ارتباطات کابینه رژیم صهیونیستی با اذعان به ارسال سامانه گنبد آهنین برای امارات گفت که اماراتی ها دریافتند که موشک‌های بالستیک یکی از بزرگترین چالش‌ها هستند و به همین علت از ما کمک می‌گیرند.

این روزنامه خاطرنشان کرد که سخنان این وزیر، اولین تایید یک مقام رسمی صهیونیست بر گزارش‌هایی است که بارها در رسانه‌های صهیونیست در خصوص استقرار سامانه گنبد آهنین در امارات منتشر شده است.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که که بنا به تاکید ریگیو، اسرائیل سامانه گنبد آهنین را در جریان تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به ایران) به امارات منتقل کرده است.

شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل به نقل از گزارش سایت آکسیوس که بر اساس اظهارات دو مقام صهیونیست و یک مقام آمریکایی در اوایل امسال تنظیم شده، اعلام کرد که تل آویو در اوایل جنگ علیه ایران، سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین را به همراه نیروهایی برای راه اندازی آن به امارات فرستاده است.

بر اساس این گزارش، همکاری‌های نظامی، امنیتی و جاسوسی بین رژیم صهیونیستی و امارات در طول جنگ به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است.

یک مقام ارشد صهیونیست با اعلام این مطلب افزود که غیر از آمریکا، این اولین بار است که تل‌آویو، سامانه گنبد آهنین را به خارج از سرزمین‌های اشغالی می‌فرستد.

با وجود استقرار سامانه ضد موشک گنبد آهنین رژیم صهیونیستی در امارات، این گزارش صهیونیستی اذعان کرد که از ابتدای جنگ، امارات بیشترین حملات موشکی از سوی ایران را شاهد بوده است.

همچنین مقامات صهیونیست و اماراتی اشاره کردند که دو طرف از زمان آغاز جنگ، هماهنگی‌های نزدیکی در سطوح نظامی و سیاسی داشته اند.

این گزارش خاطرنشان کرد که استقرار نیروهای صهیونیست در خاک امارات ممکن است در خلیج فارس از نظر سیاسی حساس باشد، در حالی که تصمیم نتنیاهو برای به اشتراک گذاشتن سامانه دفاع هوایی با امارات ممکن است واکنش‌های داخلی را در سرزمین‌های اشغالی به دنبال داشته باشد.