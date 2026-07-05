نتانیاهو: من و ترامپ دیدگاه مشترکی داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در تلاش برای آرام کردن فضای ملتهب رسانه ای و افکار عمومی جهانی ناشی از ادامه تجاوز این رژیم به لبنان و غزه همراه با نقض مکرر آتش بس گفت: معتقد نیستم که شکافی در روابط با ترامپ وجود داشته باشد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی سپس ادامه داد: ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا است و در پی منافع آن کشور است، در حالی که من نخست وزیر (رژیم) اسرائیل هستم و در پی منافع آن بوده و عمل می‌کنم. من و ترامپ دیدگاه مشترکی داریم؛ البته ممکن است اختلاف‌ نظرهایی پیش بیاید، اما ما آشکارا و صریح درباره آن‌ها گفتگو می‌کنیم و معمولاً به راه‌حل می‌رسیم.

بنیامین نتانیاهو در ادامه به منظور نجات خود و کابینه ائتلافی اش از موج گسترده انتقادات شهرک نشین های صهیونیست که پس از تجاوز به ایران، لبنان و غزه رو به گسترش نیز نهاده است، در سخنانی با ماهیت صرفا تبلیغاتی ادعا کرد: ما در حال نبرد در چندین جبهه علیه کسانی هستیم که به دنبال نابودی اسرائیل هستند! از اسرائیل دفاع خواهیم کرد و هر اقدام ممکنی را برای حفاظت از ساکنان مناطق شمالی انجام خواهیم داد. امروز، سربازان ما بر سوریه مشرف هستند.

این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیرا در گفتگو با پایگاه آکسیوس در آستانه دیدار احتمالی با بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید، گفته بود نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی می‌داند رئیس کیست.