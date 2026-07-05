اعلام محدودیت های ترافیکی در شمال غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پوریافر، به محدودیت‌های ترافیکی منطقه همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در روز دوشنبه ۱۵ تیرماه اشاره کرد و گفت: در سطح اول در محور بزرگراه اشرفی اصفهانی از صادقیه به پایین مسدود خواهد بود. همچنین انسداد معبر از بزرگراه شهید ستاری به شهید فهمیده پیش‌بینی شده است.

وی با اعلام اینکه ورودی‌ها به بزرگراه شهید لشکری روز دوشنبه ۱۵ تیرماه مسدود خواهد شد، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط، احتمال انسداد بزرگراه شهید همت از تقاطع با بزرگراه شهید ستاری و در صورت افزایش حجم ترافیک از بزرگراه شهید باکری به بعد وجود دارد.

پوریافر تاکید کرد: در صورت افزایش حجم ترافیک، بزرگراه شهید همت نیز مسدود خواهد شد. همچنین، در صورت ترافیک بسیار سنگین شاید ناچار به ایجاد محدودیت ترافیکی تا بزرگراه آبشناسان شویم.