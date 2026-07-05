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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

فضاسازی شاهرود برای تشییع رهبر شهید؛ آتش‌نشانان به قم اعزام شدند

فضاسازی شاهرود برای تشییع رهبر شهید؛ آتش‌نشانان به قم اعزام شدند

شاهرود- شهردار شاهرود با اشاره به فضاسازی مبادی ورودی شهر، پاکسازی معابر و اعزام تیم آتش‌نشانی به قم، از آمادگی کامل مدیریت شهری برای خدمت‌رسانی به زائران رهبر شهید خبر داد.

محسن احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح فضاسازی شهری اظهار کرد: همزمان با آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، بنرهای محیطی با عنوان «آقای شهید ایران» در مبادی ورودی، میادین و محورهای اصلی شاهرود نصب شده است.

وی افزود: این اقدام در راستای ایجاد فضایی متناسب با حال و هوای این رویداد ملی و مذهبی و همچنین گرامیداشت یاد و راه رهبر شهید انقلاب اسلامی انجام شده است.

شهردار شاهرود با اشاره به اقدامات خدمات شهری نیز گفت: همزمان با افزایش تردد زائران و مسافران، عملیات گسترده پاکسازی و آراستگی مبادی ورودی شهر در دستور کار قرار گرفته و نیروهای سازمان مدیریت پسماند و سازمان سیما، منظر و فضای سبز به صورت مستمر در حال خدمت‌رسانی هستند.

احمدی ادامه داد: رفت‌وروب معابر، جمع‌آوری پسماند، پاکسازی حاشیه محورهای ورودی، رسیدگی به فضای سبز، هرس درختان، شست‌وشوی تجهیزات شهری و ساماندهی منظر عمومی از جمله اقداماتی است که با هدف ارتقای سیمای شهر و استقبال از زائران در حال انجام است.

وی با بیان اینکه این اقدامات به‌ویژه در محورهای تهران-مشهد و مبادی اصلی ورودی و خروجی شهر متمرکز شده است، تصریح کرد: تلاش شده تا شاهرود با آمادگی کامل پذیرای زائران و مسافران باشد.

شهردار شاهرود همچنین از اعزام تیم عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری به استان قم خبر داد و اظهار کرد: با توجه به تعیین استان سمنان به عنوان استان معین تهران و قم، یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی و امداد و نجات مجهز به همراه سه نفر از آتش‌نشانان باتجربه برای پشتیبانی از مراسم اعزام شده‌اند.

احمدی افزود: این تیم در هماهنگی با مجموعه‌های امدادی، علاوه بر استقرار در قم، در مسیر حرکت کاروان تشییع تا مشهد نیز در صورت نیاز خدمات امدادی و ایمنی ارائه خواهد کرد.

وی با اشاره به آماده‌باش کامل سازمان آتش‌نشانی شاهرود گفت: از دهم تا بیستم تیرماه تمامی نیروهای ستادی و عملیاتی در آماده‌باش کامل قرار دارند و برنامه‌ریزی لازم برای پوشش حوادث احتمالی انجام شده است.

شهردار شاهرود خاطرنشان کرد: پنج ایستگاه عملیاتی آتش‌نشانی و بیش از ۱۰۰ آتش‌نشان در این ایام ضمن ارائه خدمات روزمره به شهروندان، مسئولیت پوشش امدادی محورهای مواصلاتی و محدوده شهری را نیز بر عهده خواهند داشت.

احمدی در پایان تأکید کرد: شهرداری شاهرود با استفاده از همه ظرفیت‌های اجرایی، خدماتی و امدادی، در کنار سایر دستگاه‌های مسئول برای میزبانی مناسب از زائران و برگزاری هرچه بهتر این مراسم همکاری خواهد کرد.

کد مطلب 6879939

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