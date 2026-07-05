محسن احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح فضاسازی شهری اظهار کرد: همزمان با آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، بنرهای محیطی با عنوان «آقای شهید ایران» در مبادی ورودی، میادین و محورهای اصلی شاهرود نصب شده است.

وی افزود: این اقدام در راستای ایجاد فضایی متناسب با حال و هوای این رویداد ملی و مذهبی و همچنین گرامیداشت یاد و راه رهبر شهید انقلاب اسلامی انجام شده است.

شهردار شاهرود با اشاره به اقدامات خدمات شهری نیز گفت: همزمان با افزایش تردد زائران و مسافران، عملیات گسترده پاکسازی و آراستگی مبادی ورودی شهر در دستور کار قرار گرفته و نیروهای سازمان مدیریت پسماند و سازمان سیما، منظر و فضای سبز به صورت مستمر در حال خدمت‌رسانی هستند.

احمدی ادامه داد: رفت‌وروب معابر، جمع‌آوری پسماند، پاکسازی حاشیه محورهای ورودی، رسیدگی به فضای سبز، هرس درختان، شست‌وشوی تجهیزات شهری و ساماندهی منظر عمومی از جمله اقداماتی است که با هدف ارتقای سیمای شهر و استقبال از زائران در حال انجام است.

وی با بیان اینکه این اقدامات به‌ویژه در محورهای تهران-مشهد و مبادی اصلی ورودی و خروجی شهر متمرکز شده است، تصریح کرد: تلاش شده تا شاهرود با آمادگی کامل پذیرای زائران و مسافران باشد.

شهردار شاهرود همچنین از اعزام تیم عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری به استان قم خبر داد و اظهار کرد: با توجه به تعیین استان سمنان به عنوان استان معین تهران و قم، یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی و امداد و نجات مجهز به همراه سه نفر از آتش‌نشانان باتجربه برای پشتیبانی از مراسم اعزام شده‌اند.

احمدی افزود: این تیم در هماهنگی با مجموعه‌های امدادی، علاوه بر استقرار در قم، در مسیر حرکت کاروان تشییع تا مشهد نیز در صورت نیاز خدمات امدادی و ایمنی ارائه خواهد کرد.

وی با اشاره به آماده‌باش کامل سازمان آتش‌نشانی شاهرود گفت: از دهم تا بیستم تیرماه تمامی نیروهای ستادی و عملیاتی در آماده‌باش کامل قرار دارند و برنامه‌ریزی لازم برای پوشش حوادث احتمالی انجام شده است.

شهردار شاهرود خاطرنشان کرد: پنج ایستگاه عملیاتی آتش‌نشانی و بیش از ۱۰۰ آتش‌نشان در این ایام ضمن ارائه خدمات روزمره به شهروندان، مسئولیت پوشش امدادی محورهای مواصلاتی و محدوده شهری را نیز بر عهده خواهند داشت.

احمدی در پایان تأکید کرد: شهرداری شاهرود با استفاده از همه ظرفیت‌های اجرایی، خدماتی و امدادی، در کنار سایر دستگاه‌های مسئول برای میزبانی مناسب از زائران و برگزاری هرچه بهتر این مراسم همکاری خواهد کرد.