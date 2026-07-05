به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازدانشگاه آزاد اسلامی، این نهاد علمی با درک رسالت فرهنگی و اجتماعی خود، شبکه‌ای گسترده از امکانات و نیروهای انسانی را برای تسهیل حضور زائران بسیج کرده است. در این میان، فراهم‌سازی بسترهای اسکان، برپایی موکب‌های خدمت‌رسانی در تهران و سایر استان‌های کشور و اجرای برنامه‌های هدفمند فرهنگی در محل‌های تجمع زائران، تنها بخشی از تلاش‌های صورت گرفته است.

دانشگاه آزاد اسلامی با تشکیل ۱۰ کمیته تخصصی در سطح ستاد مرکزی و راه‌اندازی پنج ستاد عملیاتی در استان‌های راهبردی تهران، خراسان رضوی، قم، ایلام و خوزستان، تمامی ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، درمانی و پشتیبانی خود را برای برگزاری منظم، ایمن و باشکوه این رویداد ملی و مذهبی به کار بسته است.

آنچه در این میان جلوه‌ای خاص به این حضور بخشیده، نقش‌آفرینی پیشرو و پرشور تشکل‌های دانشجویی و نیروهای داوطلب است که با روحیه‌ای جهادی، بار اصلی خدمت‌رسانی به زائران امام شهید را بر دوش گرفته و نمادی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی جامعه دانشگاهی را به نمایش گذاشته‌اند.

گستره جغرافیایی خدمت؛ میزبانی از حدود ۱۴۰ هزار زائر

دانشگاه آزاد اسلامی در گامی فراتر از یک نهاد آموزشی، در ۲۳۵ نقطه از کشور به استقبال زائران رفته است. هم‌اکنون ۱۵ استان و ۷۷ واحد و مرکز دانشگاهی، ظرفیتی بالغ بر ۱۴۰ هزار نفر را برای اسکان زائران فراهم کرده‌اند. این امکانات با اختصاص قریب به ۴۰۰ هزار متر مربع اماکن در قالب (مساجد، نمازخانه‌ها، خوابگاه ها، کلاس‌های درس و سوله‌های ورزشی) است که با مدیریت دقیق، آماده ارائه خدمات شده‌اند، همچنین پیش بینی های لازم با رعایت کلیه اصول ایمنی و مراقبتی انجام شده است. علاوه بر اسکان، فرآیند طبخ و توزیع بهداشتی وعده‌های غذایی و میان‌وعده‌ها نیز به‌صورت مستمر در حال انجام است.

در مسیر عاشقی؛ مواکب دانشگاهی به مثابه قلب تپنده خدمت

در کنار بسترهای اسکان، بیش از ۳۸ موکب در سراسر کشور با روحیه‌ای جهادی به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند. مدیریت این مواکب با محوریت بسیج دانشجویی و همکاری تشکل‌های اسلامی، کانون‌های فرهنگی و به ویژه کانون‌های هلال‌احمر دانشگاه انجام می‌شود که جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی جامعه دانشگاهی است.

از این تعداد، ۲۶ موکب در شهر تهران (مصلای تهران، ورودی‌های شهر و مسیرهای اصلی تشییع) مستقر شده‌اند و ۱۲ موکب دیگر در استان‌های قم، خراسان رضوی، ایلام و خوزستان برپا شده است. در این میان، موکب «شهید دکتر طهرانچی» در مصلای تهران، با فضایی بیش از ۶۰۰ مترمربع (۴۰۰ متر مسقف)، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و فاخرترین مواکب، علاوه بر ارائه خدمات فرهنگی، نقش محوری در توزیع آب و خدمات رفاهی به زائران ایفا می‌کند.

میزبانی بیش از ۵۰ هزار نفر در استان تهران

از ظرفیت تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان تهران برای اسکان زائران بهره‌برداری شد و امکان اسکان ۵۰ هزار نفر در این واحدها فراهم شد. واحدهای تهران مرکزی، علوم پزشکی، تهران شمال، تهران جنوب، تهران مرکز و علوم تحقیقات در شهر تهران و واحدهای فیروزکوه، شهریار، ملارد، یادگار امام، ورامین و پیشوا، شهر قدس، اسلامشهر، دماوند و رودهن در اطراف تهران برای اسکان و خدمت‌رسانی به زائران آماده‌ شدند.

در استان تهران پردیس‌های اصلی دانشگاه شامل پردیس مصلی (شهید دکتر طهرانچی)، پردیس مجتمع شهید صدرزاده (پل روشندلان) و پردیس خیابان آیت‌الله سعیدی (ویژه سما) در کنار ده‌ها موکب از واحدهای تهران‌جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، تهران غرب و مجتمع فنی ولی‌عصر در نقاط مختلف پایتخت نظیر میدان امام حسین (ع)، خیابان ۱۶ آذر، اسکندری شمالی و غیره مستقر شده‌اند و به‌صورت شبانه‌روزی خدمات‌رسانی می‌کنند.

در این مسیر، مدارس «سما» نیز در کنار واحدهای دانشگاهی، نقش بسزایی در اسکان زائران و برپایی مواکب ایفا می‌کنند. در راستای این هدف، کارگروه‌های مشترکی با مشارکت «معاونت علوم تربیتی و مهارتی» و «سازمان سما» در واحدهای دانشگاهی تشکیل شده است. این کارگروه‌ها با ایجاد سازوکاری منسجم، علاوه بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های اسکان در مدارس سما، مسئولیت جذب کمک‌های خیرین و مدیریت مشارکت‌های مردمی را نیز بر عهده دارند تا از تمامی پتانسیل‌های این خانواده بزرگ برای خدمت به زائران امام شهید استفاده شود.

ستاد امداد و سلامت؛ پوشش همه‌جانبه از پیش‌بیمارستانی تا درمانگاهی

دانشگاه آزاد اسلامی علاوه بر اسکان و پذیرایی، در حوزه سلامت و درمان نیز با رویکردی نظام‌مند، آمادگی خود را به سه سطح «خدمات پیش‌بیمارستانی»، «خدمات درمانگاهی» و «خدمات بیمارستانی» ارتقا داده است.

در همین راستا، آمبولانس‌های ثابت و سیار در تمامی مسیرهای اصلی مستقر شده‌اند و تیم‌های پزشکی سیار ۱۰ تا ۱۵ نفره در استان‌های مختلف، وظیفه مراقبت از سلامت زائران را بر عهده دارند. از جمله اقدامات کلیدی در این حوزه می‌توان به تجهیز کوله‌های امدادی برای ۴۵۰ نفر در سه استان، استقرار سه درمانگاه تخصصی در شهر تهران و حضور مستمر کادر درمان در مواکب اشاره کرد. همچنین، با هماهنگی کامل، بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه در استان‌های تهران، خراسان رضوی، قم، ایلام و خوزستان در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارند و ظرفیت استفاده اضطراری از باند بالگرد بیمارستان «فرهیختگان» نیز برای عملیات امداد هوایی پیش‌بینی شده است.

حضور پررنگ دانشجویان در خط مقدم خدمت

در قلب این عملیات، دانشجویان و کادر درمان دانشگاه آزاد اسلامی با روحیه‌ای جهادی، در مسیر راهپیمایی و تشییع حضور یافته‌اند. بیش از ۲۲۰ امدادگر داوطلب با همکاری بسیج دانشجویی واحد علوم پزشکی، خدمات پزشکی مواکب را مدیریت می‌کنند و در همین راستا، بیش از ۵۰۰ دانشجوی جهادی نیز برای پوشش امدادی مراسم تشییع «رهبر شهید» آمادگی کامل خود را اعلام کرده‌اند. علاوه بر این، سایر دانشجویان علوم پزشکی در استان‌های مختلف، به عنوان نیروی پشتیبان و ذخیره جهت پاسخگویی به شرایط اضطراری، در آماده‌باش کامل هستند.

درمانگاه‌های موقت؛ دسترسی سریع در کانون‌های تجمع

به منظور تسهیل دسترسی زائران به خدمات درمانی، درمانگاه‌های موقتی در مراکز استراتژیک و دارای فضای فیزیکی مناسب راه‌اندازی شده‌اند. از جمله این مراکز می‌توان به درمانگاه «رهبر شهید» در مصلای تهران، درمانگاه «شهید دکتر طهرانچی» در مقابل موزه دفاع مقدس و درمانگاه مستقر در مجتمع صدرزاده اشاره کرد که وظیفه ارائه خدمات تخصصی به مراجعان را بر عهده دارند.

میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی از زائران در استان‌ها

دانشگاه آزاد اسلامی در استان خراسان رضوی هم تمهیداتی برای ارائه خدمت به زائران اندیشیده است. استان خراسان رضوی میزبان حدود ۵۰ هزار نفر از زائران مراسم تشییع است. در بیش از هفت نقطه شهر و در فضاهای متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی، ستادهای اسکان فعال شده‌اند. همچنین در شهرستان‌های مسیر از جمله سبزوار، نیشابور، کاشمر، تربت‌حیدریه، گناباد، فریمان و قوچان نیز ستادهای هماهنگی تشکیل شده و همه ظرفیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم به کار گرفته شده است.

در استان های قم، اصفهان، البرز، خراسان شمالی، خوزستان، سمنان، گلستان، مرکزی، همدان، یزد هم ظرفیت اسکان و خدمت‌رسانی به زائران فراهم شده است.

در استان ایلام هم چهار موکب در مرز بین المللی مهران، شهر ایلام و معاونت سما تشکیل شده است و تعداد ۱۰۰نفر از دانشجویان داوطلب این دانشگاه هم برای خدمت به تهران اعزام می‌شوند. راه‌اندازی ایستگاه سلامت جهت خدمت‌رسانی به مردم و زوار، راه‌اندازی پویش نذر خدمت توسط اساتید، پویش «با امام شهید» در فضای مجازی استان، توزیع اقلام فرهنگی و پذیرایی از مراجعین در موکب‌ها، فراهم کردن پارکینگ و محل استراحت در مرز مهران و شهر ایلام برخی از اقدامات ستاد بزگداشت امام شهید در دانشگاه آزاد اسلامی ایلام است.

دانشگاه آزاد اسلامی از بعد فرهنگی و اجتماعی مراسم غافل نشد

دانشگاه آزاد اسلامی از بعد فرهنگی و اجتماعی مراسم غافل نشده است. در مراکز اسکان و موکب‌ها، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی متعددی اجرا می‌شود. برگزاری نماز جماعت، سخنرانی، مراسم عزاداری و اختصاص بخش‌هایی برای کودکان از جمله این برنامه‌ها است. همچنین پویش‌های فرهنگی مختلفی از جمله «بیعت با حضرت امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)»، « نذر فرهنگی»، «خادمان میدان» و «خادمان روایت»، مسابقات دل‌نوشته و نقاشی هم اجرا می‌شود. همچنین تیم رسانه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی علاوه بر پوشش خبری مراسم و اطلاع‌رسانی‌ها در میدان حاضر است تا در مستندی ۵۰ دقیقه‌ای این رویداد تاریخی را ثبت کند.

دانشجویان، اساتید و کارکنان داوطلب و بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی همیشه در لحظه‌های حساس کشور در میدان بودند و امروز هم در این وداع تاریخی پای کار آمده‌اند تا سهمی در ادای دین به امام شهید و خدمت به زائران آن داشته باشند.