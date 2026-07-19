به گزارش خبرنگار مهر، مستند «شاخهای روی آب» به کارگردانی محسن اسلامزاده و محمدمهدی حبیبی، با محوریت زندگی، اندیشه و خدمات علمی و فرهنگی شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی، روز دوشنبه ۲۹ تیرماه در پردیس سینمایی استاد امین تارخ شیراز اکران میشود.
این مستند با نگاهی مستند و پژوهشمحور، ابعاد مختلف شخصیت علمی، فرهنگی و مدیریتی شهید دکتر طهرانچی را روایت کرده و بخشی از خدمات، فعالیتها و دغدغههای این چهره اثرگذار را به تصویر میکشد.
همزمان با اکران فیلم، نشست تخصصی با حضور محسن اسلامزاده، کارگردان اثر، برگزار خواهد شد. در این نشست، روند شکلگیری ایده، پژوهش، تولید و شیوه روایت مستند بررسی میشود و شرکتکنندگان فرصت خواهند داشت پرسشهای خود را درباره این اثر و تجربههای مستندسازی مطرح کنند.
این برنامه با حضور فیلمسازان، دانشجویان، فعالان فرهنگی و علاقهمندان به سینمای مستند، روز دوشنبه ۲۹ تیرماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹:۳۰ در پردیس سینمایی استاد امین تارخ شیراز برگزار میشود.
حضور در این برنامه برای عموم علاقهمندان رایگان است، اما با توجه به محدود بودن ظرفیت سالن، ثبتنام قبلی برای شرکت در آن الزامی است.
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