خبرگزاری مهر-گروه استانها-راضیه سالاری: امروز، یک امت در سوگ است؛ جهانِ آزادگان در فقدانِ سرداری گریستهاند که قامتش به بلندای عدالت بود و نگاهش به ژرفای رحمت. پدرِ مهربانِ امت؛ این عنوانی نیست که به سادگی بر دوشِ کسی سنگینی کند، اما او، آن پیرِ روشنچشم، آن یارِ دیرینِ انقلاب، با تمام وجودش این واژه را معنا کرد. او نه در قصرها، که در میان مردم زیست؛ نه با اشرافیت، که با سادگی و تواضع نفس کشید و نه با شمشیر، که با الفبایِ محبت، دلها را فتح کرد.
آری، حضرت آیتالله العظمی شهید سید علی خامنهای، برای این امت، فردی فراتر از یک رهبر بود؛ او پدری بود که در شبهای تارِ یأس، چراغِ امید را برافروخت؛ در روزهای سختِ جنگ نرم، سپری شد برای ایمانِ جوانان و در تمام لحظاتِ تاریخِ پرآشوب این سرزمین، ناخدایی بود که کشتیِ انقلاب را از گردابها به ساحلِ عزت رساند و امروز، که پیکرِ نورانیاش را بر دوشهای عاشقانِ داغدار میبینیم، به تماشای حقیقتی بزرگ مینشینیم: شهادت، پایانِ راه نیست؛ آغازِ مسیری است که هر قدمِ آن را خونِ پاکِ شهید، و هر نفسِ آن را عشقِ امت، معنا میبخشد. اشکهایی که در این تشییعِ پرشکوه جاری است، نه اشکِ ناتوانی، که اشکِ عهد و پیمان است.
امام جمعه پارسیان: جامعیت، شجاعت و مردمداری، سه ویژگی برجسته رهبر شهید بود
حجتالاسلام جواد اسماعیلنیا، امام جمعه پارسیان، در تحلیل سیره آیتالله العظمی شهید سیدعلی حسینی خامنهای، ایشان را انسانی جامعالابعاد و فراتر از نگاههای تکبعدی توصیف کرد و بر پنج ویژگی علماندوزی، ایمان راسخ، مردمداری، شجاعت بینظیر و نگاه تمدنی به عنوان شاخصهای کمنظیر آن رهبر فقید تأکید نمود. حجتالاسلام جواد
اسماعیلنیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار داشت: مهمترین ویژگی حضرت آیتالله العظمی شهید سیدعلی حسینی خامنهای، جامعیت ایشان بود. ایشان نه یک انسان تکبعدی یا حتی دو و سهبعدی، بلکه در تمامی ابعادی که یک رهبر دینی-سیاسی و حاکم جامعه اسلامی باید دارا باشد، در کمال آن ابعاد بود.
وی با بیان اینکه رهبر شهید در عرصه علماندوزی، الگویی بینظیر بود، افزود: حمایت ایشان از علوم نوپدید همچون هوش مصنوعی، نانو، هستهای و هوا فضا، در سنین بالای ۸۰ سالگی و با مطالعهای همچون یک دانشمند ۳۰ تا ۴۰ ساله، کمتر در میان رهبران دینی دیده شده است. ایشان علم را سلطان میدانست و رسیدن به قلههای علمی را لازمه سلطنت و آقایی کشور میشمرد و امروز قرار گرفتن کشور در جمع چند کشور برتر دنیا در علوم مهم، نتیجه همین نگاه بلند است.
امام جمعه پارسیان دومین ویژگی رهبر شهید را ایمان کامل به خداوند و هدف الهی دانست و تصریح کرد: ایشان از روز آغاز نهضت تا روز شهادت در ۸۶ سالگی، ذرهای در نگاه خود نسبت به استکبارستیزی، مبارزه و استقامت دچار انحراف یا تغییر نشد و هدف خود را به کمال رساندن بشر، نجات مظلومین و ریشهکنی ظالمان قرار داد.
وی مردمداری و حمایت از محرومان را سومین ویژگی برجسته آن شهید بزرگوار برشمرد و گفت: ایشان ارتباطی گسترده با اقشار مختلف مردم داشت و خود نیز همچون ضعیفترین افراد جامعه، زندگی زاهدانهای داشت که این امر سبب جایگاه ویژه ایشان در دل مردم شد.
حجتالاسلام اسماعیلنیا با اشاره به شجاعت بینظیر رهبر شهید اضافه کرد: واژه «ترس» در قاموس ایشان معنا نداشت و ایستادگی در سختترین روزها در مقابل دشمنی مجهز به همه امکانات، به ویژه در «جمعه نصر»، یکی از مهمترین صحنههای بروز شجاعت ایشان بود.
وی در پایان با تأکید بر نگاه تمدنی رهبر شهید خاطرنشان کرد: ایشان هرگز به دنبال رشد یک حزب، شهر یا کشور نبود، بلکه همه انسانها را بندگان خدا میدانست و برای ساختن تمدن نوین اسلامی و یکپارچهسازی آزاداندیشان عالم علیه مستکبران تلاش کرد. امروز ثمره این نگاه را در دانشگاهها و مراکز علمی سراسر جهان از آمریکا و اروپا تا آسیا و آفریقا شاهد هستیم. دشمن با به شهادت رساندن ایشان، مکتب، فرهنگ و مرام او را جهانی کرد و خون مطهرش جهان را به قیام لله علیه مستکبران و به نفع مستضعفان برانگیخت.
امام جمعه سیریک: بازخوانی سیره امام شهید، راهگشای پیچیدگیهای امروز کشور است
حجتالاسلام والمسلمین محسن سالاری، امام جمعه سیریک، در گفتگو با خبرنگار مهر به فرارسیدن مراسم تشییع پیکر مطهر آن عزیز سفرکرده، اظهار داشت: امام شهید، حضرت آیتالله العظمی سیدعلی حسینی خامنهای، تمام عمر پربرکت خود، بهویژه ۳۷ سال زعامت و رهبری امت را صرف اعتلا و پیشرفت میهن، امت اسلامی و سربلندی مستضعفان عالم نمود و ایران را در یکی از پیچیدهترین ادوار تاریخی، مقتدرانه هدایت کرد.
وی با بیان اینکه اصلیترین ضرورت بازخوانی سیره امام شهید، الهامبخشی آن برای تنظیم شیوههای حکمرانی امروز و تربیت نسل جوان است، خاطرنشان کرد: سیره نورانی ایشان مبتنی بر سه اصل عقلانیت، معنویت و عدالت، میتواند الگویی کارآمد برای مواجهه با موقعیتهای دشوار مدیریتی، دشمنشناسی و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن باشد.
امام جمعه سیریک در تبیین مختصات فکری و سیاسی رهبر شهید، نخستین و مهمترین ویژگی ایشان را ولایتپذیری دانست و با استناد به بیانات آن شهید بزرگوار که «ولایت به معنای پیوستگی، پیوند، درهمتنیدگی و وحدت در هدف و راه است»، تصریح کرد: ایشان همواره بر دستبههمدادن، باهمحرکتکردن و اتحاد در همه شؤون سیاسی و اجتماعی تأکید داشتند و این اصل را زیربنای اقتدار نظام میشمردند.
امام جمعه بندرخمیر: عبور از شرایط امروز، در گرو تمسک به راهبردهای امام شهید است
حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی، امام جمعه بندرخمیر، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن آیین تشییع پیکر مطهر حضرت آیتالله العظمی سیدعلی حسینی خامنهای، با بیان اینکه امروز رسالت انقلابی شبکه تبیین، بازنمایی سیره و منظومه فکری آن شهید بزرگوار است، خاطرنشان کرد: اصلیترین ضرورت بازخوانی این سیره نورانی، الهامبخشی مبتنی بر سه اصل عقلانیت، معنویت و عدالت برای تنظیم حکمرانی امروز، تربیت نسل تراز انقلابی و آمایش حلقههای میانی در محورهای سبک زندگی، مسئولیتپذیری، مردمداری و دشمنشناسی است.
امام جمعه بندرخمیر با اشاره به تأکید رهبر شهید بر پرهیز از تخریب مسئولان و اعتمادزدایی از آنان، خاطرنشان کرد: ایشان بهصراحت اهانت به مسئولان را در شرایط حساس داخلی و بینالمللی نهی میکردند و بر حفظ کرامت و سرمایه اجتماعی نظام تأکید داشتند.
وی توجه به مکر و خدعه دشمن را از نقاط عطف هوشمندی رهبری شهید برشمرد و افزود: ایشان دشمنشناسی را نه فقط خطاب به مسئولان، بلکه به آحاد مردم تکلیف میکردند و معتقد بودند شناخت روشها، کارکرد، قوت و ضعف دشمن، رمز پیروزی در میدانهای نرم و سخت است.
حجتالاسلام صالحی با تبیین جنگ ترکیبی و شناختی از نگاه امام شهید، تصریح کرد: ایشان جنگ ترکیبی را حمله به باورهای دینی و سیاسی و تلاش برای خاموش کردن شعله امید در دل جوانان تعریف میکردند و همواره بر بصیرتافزایی و تقویت جبهههای فرهنگی و رسانهای برای مقابله با این تهاجم پیچیده تأکید داشتند.
وی در پایان با اشاره به محوریت «ساخت ایران قوی» در منظومه فکری رهبر شهید، اظهار داشت: ایشان بارها فرمودند «هرچه ما ضعیف بشویم، تهاجم و فشار دشمنان بیشتر خواهد شد» و حل بسیاری از مشکلات کشور را در قویشدن در همه ابعاد علمی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی میدانستند. امروز که پیکر مطهر این اسوه عقلانیت، معنویت و شجاعت تشییع میشود، وظیفه ما تداوم راه ایشان با اتکا به توان داخلی، امید به آینده و مقاومت در برابر سلطه است تا به وعده الهی درباره «تمدن نوین اسلامی» جامه عمل بپوشانیم.
نظر شما