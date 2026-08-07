به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندرخمیر با اشاره به مسائل روز کشور، از اقدامات انقلابی دستگاه قضایی در برخورد با عوامل آشوب‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ تقدیر کرد و اظهار داشت: کار انقلابی دستگاه قضا در صدور احکام آشوبگران شایسته تجلیل است و انتظار می‌رود دادستان شهرستان خمیر با قاطعیت، روند تکمیل صدور احکام تا آخرین مجرم را ادامه داده و گزارش آن را ارائه کند.

وی با تأکید بر اینکه حضور گسترده و پرشور مردم در صحنه‌های مختلف، دشمن را مأیوس می‌کند، افزود: هرگونه دمیدن در شیپور صلح با دشمن، در شرایطی که ملت ایران هزینه‌های سنگینی برای عزت و استقلال خود پرداخته است، هم‌راستا با خواسته دشمن بوده و نشانه‌ای از عدم تشخیص صحیح نسبت به خون شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

امام جمعه بندرخمیر با اشاره به شهادت شهدای مدافع حرم، آنان را از مظلوم‌ترین حق‌طلبان جهان دانست و تصریح کرد: شهدای مدافع حرم با بصیرت، فرمان ولیّ جامعه اسلامی را درک کردند و پیش از آنکه دشمن به مرزهای ایران برسد، در خارج از مرزها با جریان تکفیری مقابله کردند. امروز همگان به‌خوبی درک می‌کنند که اگر آن ایستادگی‌ها نبود، کشور ناچار بود در عمق شهرهای خود با دشمن بجنگد.

حجت‌الاسلام صالحی ادامه داد: مدافعان حرم برای بقای اسلام، امنیت ملت و حفظ جغرافیای مقاومت جان خود را فدا کردند و امیدواریم خداوند متعال همه ما را در برابر این شهدا و خانواده‌های صبور آنان روسفید گرداند و توفیق ادامه راه و رسالت آنان را به ما عنایت فرماید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص)، اتحاد مسلمانان را مهم‌ترین عامل پیروزی امت اسلامی برشمرد و گفت: اختلاف‌افکنی همواره حربه دشمنان برای به استضعاف کشاندن امت اسلام بوده است و امروز نیز تنها راه مقابله با توطئه‌ها، حفظ وحدت، همدلی و انسجام حول محور ارزش‌های اسلامی است.

امام جمعه بندرخمیر همچنین با گرامیداشت روز خبرنگار، خبرنگاران را روایت‌کنندگان تاریخ دانست و اظهار داشت: وفاداری اصحاب رسانه به حقیقت و امانت‌داری در اطلاع‌رسانی، موجب می‌شود قضاوت نسل‌های آینده درباره وقایع، واقع‌بینانه‌تر و منصفانه‌تر باشد.

وی در ادامه با اشاره به هفته وقف، این سنت حسنه را صدقه‌ای جاریه و ماندگار توصیف کرد و گفت: فرهنگ وقف باید متناسب با نیازهای روز جامعه توسعه یابد و علاوه بر امور سنتی، حوزه‌هایی همچون ازدواج جوانان، فرزندآوری، حمایت از خانواده، مساجد و رفع نیازهای فرهنگی و اجتماعی را نیز دربر گیرد.

حجت‌الاسلام صالحی خاطرنشان کرد: ترویج گفتمان وقف نیازمند مشارکت مردم، مسئولان و دستگاه‌های فرهنگی است و همه باید در معرفی آثار و برکات این سنت الهی نقش‌آفرینی کنند تا این فرهنگ ارزشمند در جامعه بیش از پیش گسترش یابد.

وی در پایان بر ضرورت جهاد تبیین در جامعه تأکید کرد و گفت: پدران و مادران، مدیران، مسئولان، اصحاب رسانه و همه صاحبان تریبون وظیفه دارند با رفتار، گفتار و عمل خود سیره نبوی و ارزش‌های اسلامی را برای نسل جوان تبیین کرده و در مسیر حفظ هویت دینی و انقلابی جامعه گام بردارند.