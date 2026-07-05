  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۲

خدمت موکب‌های شهرداری ارومیه به زائران تشییع رهبر

خدمت موکب‌های شهرداری ارومیه به زائران تشییع رهبر

ارومیه - موکب های خدمات رسان شهرداری ارومیه برای خدمت رسانی به زائران رهبر شهید به تهران اعزام شدند.

دریافت 11 MB
کد مطلب 6880049

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها