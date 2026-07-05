https://mehrnews.com/x3cvwb ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۲ کد مطلب 6880049 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۲ خدمت موکبهای شهرداری ارومیه به زائران تشییع رهبر ارومیه - موکب های خدمات رسان شهرداری ارومیه برای خدمت رسانی به زائران رهبر شهید به تهران اعزام شدند. دریافت 11 MB کد مطلب 6880049 کپی شد مطالب مرتبط تعداد فرهنگسراهای شهرداری ارومیه به ۱۶ مجموعه می رسد وداع لرستانیها با آقای شهید؛ اینجا دلها برای شما تنگ میشود! تعطیلی سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در روز چهارشنبه اسکان ۵۰ هزار زائر در بهشت زهرا(س) مهیا شد خدمترسانی سازمانهای مردمنهاد لرستان به زائران وداع با رهبر شهید اینبار همه جهان اسلام به این بدرقه دعوت هستند برچسبها شهرداری ارومیه موکب تشییع رهبر شهید انقلاب
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