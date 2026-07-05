اسکان ۵۰ هزار زائر در بهشت زهرا(س) مهیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بهشت زهرا (س) با آمادهسازی ۱۳ سایت اسکان، جانمایی ۱۲ هزار چادر، آمادهسازی پارکینگها، تقویت زیرساختهای آب، برق و سرمایش، ظرفیت اسکان شبانه ۵۰ هزار نفر همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع امام شهید در بهشت زهرا(س) و حرم مطهر امام خمینی(ره) فراهم شده است.
در پی برنامهریزیهای انجامشده از سوی شهرداری تهران و مأموریتی که برای سازمان بهشت زهرا(س) در حوزه خدمترسانی به زائران تعریف شده، این سازمان با تکیه بر ظرفیتهای زیرساختی خود در محدوده بهشت زهرا(س) و حرم مطهر امام خمینی(ره)، طرح گستردهای را برای اسکان، پذیرایی، پشتیبانی و هدایت زائران به اجرا گذاشته است.
بر اساس این گزارش، موقعیت جغرافیایی بهشت زهرا(س) و حرم مطهر امام خمینی(ره) در جنوب تهران و استقرار این مجموعه در یکی از مبادی مهم ورود زائران به پایتخت، از مهمترین دلایل انتخاب آن بهعنوان یکی از کانونهای اصلی اسکان و خدماترسانی بوده است. طبق آمارهای موجود، حدود ۴۶ درصد زائرانی که وارد تهران میشوند از مبادی جنوبی وارد پایتخت خواهند شد و به همین دلیل، ظرفیتهای موجود در این محدوده برای ارائه خدمات در بدو ورود زائران، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در محدوده این سازمان و حرم مطهر امام خمینی(ره)، حدود ۳ هزار چشمه سرویس بهداشتی وجود دارد که یکی از مهمترین مزیتهای زیرساختی این مجموعه برای میزبانی از جمعیت انبوه زائران به شمار میرود. بر همین اساس و با توجه به همین ظرفیتها، بخشی از پارکینگها، صحنها و فضاهای موجود در حرم امام و بهشت زهرا(س) برای اسکان زائران، استقرار خودروهای شخصی و عمومی و ساماندهی حضور جمعیت اختصاص یافته است.
در این چارچوب، تقسیمبندی فضاها برای تفکیک محل استقرار خودروها، محدوده اسکان زائران و بخشهای خدماتی انجام شده تا امکان مدیریت همزمان اسکان، تردد و خدماترسانی فراهم باشد.
در بخش اسکان، هماهنگیهای لازم با جمعیت هلال احمر انجام شده و هلال احمر استان اصفهان با حضور در محل، از فضاهای پیشبینیشده بازدید کرده و پس از بررسی زیرساختها، این مجموعه را بهعنوان یکی از گزینههای اصلی و جدی اسکان زائران تأیید کرده است.
بر این اساس، در مجموع ۱۳ سایت برای اسکان زائران در محدوده بهشت زهرا(س)، حرم امام و فضاهای وابسته جانمایی شده است. برای این سایتها نصب حدود ۱۲ هزار چادر برنامهریزی شده و عملیات نصب چادرها در بسیاری از سایتها آغاز شده است؛ بهگونهای که در برخی نقاط نصب چادرها به پایان رسیده و در سایر سایتها نیز مراحل تکمیلی در حال انجام است. همچنین داربستهای حاشیهای، محصورسازی و آمادهسازی پیرامونی این سایتها نیز اجرا شده تا شرایط لازم برای استقرار امن و منظم زائران فراهم شود.
برای هر یک از ۱۳ سایت اسکان، تمهیدات جداگانهای در حوزه آبرسانی و پذیرایی در نظر گرفته شده است. بر این اساس، در هر سایت بهطور میانگین دو ایستگاه آب پیشبینی شده که هر یک از این ایستگاهها به دو مخزن ۲ هزار لیتری مجهز هستند. این ایستگاهها وظیفه تأمین آب شرب، آب خنک، شربت و سایر اقلام مورد نیاز زائران را بر عهده دارند.
علاوه بر این، پنج تانکر متعلق به خود سازمان که پیشتر برای حمل آب خام استفاده میشد، ضدعفونی و به تجهیزات لازم از جمله لولهکشی و شیر برداشت آب مجهز شدهاند تا در صورت نیاز، چه در داخل مجموعه بهشت زهرا(س) و چه در محیطهای پیرامونی و کریدورهای اصلی تردد، برای تأمین آب مورد استفاده قرار گیرند.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، ظرفیت فعلی اسکان شبانه در بهشت زهرا(س) و فضاهای پیشبینیشده برای زائران، ۵۰ هزار نفر در هر شب است. این ظرفیت شامل چادرهای اسکان، فضاهای مسقف ثابت، تأمین فرش، پتو، موکت و دیگر ملزومات مورد نیاز برای استقرار و استراحت زائران است؛ البته در صورت افزایش حجم مراجعات و نیاز بیشتر، ظرفیت اسکان قابلیت توسعه نیز دارد.
در بخش حملونقل و ترافیک، مسئولیت اصلی مدیریت ترافیک بر عهده پلیس راهور و معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران است و اگر لازم باشد ما نیز به آنها کمک میکنیم؛ با این وجود سازمان بهشت زهرا(س) در داخل مجموعه برنامهریزیهای لازم را انجام داده و در هماهنگی با نهادهای مسئول، بخشی از ظرفیتهای پارک خودرو را آماده کرده است.
بر این اساس، حدود پنج تا شش پارکینگ بزرگ در اطراف بهشت زهرا(س) و حرم مطهر امام خمینی(ره) از جمله در محدوده غرب بزرگراه خلیج فارس، شمال بزرگراه علامه عسکری و محدوده کهریزک برای استقرار خودروها و ناوگان اتوبوسی در نظر گرفته شده است و تاکنون جانمایی ۴۰۰ دستگاه اتوبوس متعلق به استان اصفهان در این پارکینگها انجام شده و محدوده استقرار آنها مشخص شده است. برای سایر اتوبوسها و ناوگان نیز متناسب با اعلام پلیس راهور، شهرداری تهران و سایر دستگاههای مسئول، ظرفیتهای تکمیلی در نظر گرفته خواهد شد.
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