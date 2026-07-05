خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در روزهایی که ایران‌زمین، سوگوار فراق رهبری است که سال‌ها سکان‌دار کشتی انقلاب بود، لرستان نیز همچون سایر نقاط کشور، خود را برای وداعی بی‌بدیل آماده کرده است. اما این وداع، تنها یک خداحافظی نیست؛ فرصتی برای بازخوانی مسیری است که یک رهبر، ملت را در آن همراهی کرده بود.



این روزها کاروان‌ها و خانواده‌های لرستانی برای حضور در مراسم وداع و بدرقه امام شهید راهی تهران، قم و مشهد می‌شوند، هزاران نفر از اقشار مختلف لرستان خودجوش و بی‌قرار عازم این سفر شده‌اند تا به دریای بیکران وداع و بدرقه قائد شهید امت بپیوندند.



ما همه عزادار رهبر شهیدمان هستیم

یک زائر خرم‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ما همه عزادار رهبر قائد شهیدمان هستیم، اظهار داشت: ما به بدرقه رهبر عزیزمان می‌رویم، تا جان در بدن داریم در مقابل دشمنان هم ایستادگی خواهیم کرد و خون‌خواه رهبر شهیدمان هستیم.

در تاریخ ثبت می‌شود که این ملت مسیر رهبر شهیدشان را ادامه دادند

زائر دیگر مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید در خرم‌آباد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ما به بدرقه و وداع با رهبر شهیدمان می‌رویم تا در تاریخ ثبت شود که این ملت مسیر رهبر شهید خود را ادامه داده و در ادامه هم پشتوانه رهبر خود آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای است.

زائر دیگر خرم‌آبادی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه راه رهبر شهید ما همچنان ادامه دارد، افزود: ما به تهران و به مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهیدمان می‌رویم تا مجدد اماممان را ببینیم، اما خب غم دلمان خیلی زیاد است. هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم دفعه بعدی که می‌خواهم به مصلای تهران بروم، بخواهم برای وداع با رهبرم بروم.

رهبر شهیدمان به ایران ابهت و استقلال داد

زائر دیگر مراسم تشییع رهبر شهید از خرم‌آباد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خیلی دلم برای رهبرم تنگ شده، ایشان نه‌تنها رهبر ما، بلکه رهبر کل مسلمانان جهان بود، افزود: واقعاً آرزویم این بود که بتوانم به بدرقه رهبر شهیدم بروم.

زائر دیگر مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رهبر شهیدمان واقعاً به ایران استقلال داد، ایشان به ایران ابهت داد، فرماندهی ایشان در جهان بی‌نظیر بود، ما هم پایبند به انقلاب هستیم، پایبند به ولایت هستیم و تا آخرین قطره خون ادامه‌دهنده راه امام و رهبر شهیدمان هستیم.

اعزام کاروان‌های گروهی و خانوادگی به مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید



برامکی معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام کاروان‌های گروهی و همچنین خانوادگی به مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید از شهرهای مختلف لرستان، اظهار داشت: این برنامه دو روز طول خواهد کشید.

او با بیان اینکه عزیزانی که اعزام می‌شوند در مصلای تهران حضور پیدا خواهند کرد تا رهبر شهید خود را بدرقه کنند، گفت: لرستانی‌ها با حضور پرشور و حماسی خود با پیکر مقدس، مطهر و خونین امام شهیدی که تا لحظه آخر با مشت گره‌کرده در مقابل استکبار ماند، وداع خواهند کرد.

حضور گسترده لرستانی‌ها در مراسم‌ها

سعید پورعلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، معتقد است مهم‌ترین ویژگی این مراسم، حضور مستقیم مردم در صحنه است؛ حضوری که به گفته او می‌تواند تصویری متفاوت از آنچه رسانه‌های مخالف درباره رابطه مردم و رهبری روایت کرده‌اند، به نمایش بگذارد.

او با اشاره به اینکه سرمایه‌های اصلی کشور در چنین بزنگاه‌هایی خود را نشان می‌دهند، به مهر می‌گوید مردم، مرجعیت و فرهنگ ایرانی سه مؤلفه قدرت نرم ایران هستند؛ ظرفیت‌هایی که در مناسبت‌های ملی و مذهبی، انسجام اجتماعی را به نمایش می‌گذارند و در روزهای سوگواری نیز جلوه‌ای عینی پیدا خواهند کرد.

پورعلی با بیان اینکه آیین‌های پیش‌رو تنها مجموعه‌ای از برنامه‌های تشریفاتی نیست، بلکه بخشی از روایت اجتماعی این رویداد محسوب می‌شود، تأکید می‌کند: دشمن همواره تلاش کرده تصویری متفاوت از ایران و سرمایه اجتماعی آن ارائه کند، اما حضور گسترده مردم در این مراسم می‌تواند پاسخ روشنی به این فضاسازی‌ها باشد.

شرکت ۲۸ هزار لرستانی در مراسم وداع با رهبر شهید

او همچنین بر ضرورت تمرکز بر برنامه‌های محوری استان تأکید می‌کند و می‌گوید هدف این است که مراسم‌های اعلام‌شده با بیشترین مشارکت مردمی برگزار شود و از برگزاری برنامه‌های موازی که ممکن است موجب پراکندگی جمعیت شود، جلوگیری شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری استفاده از ظرفیت هیئت‌های مذهبی، مساجد، تشکل‌های مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد و محلات را از دیگر محورهای برنامه‌ریزی استان عنوان می‌کند و معتقد است این ظرفیت‌ها می‌توانند زمینه مشارکت گسترده‌تر شهروندان را در آیین‌های سوگواری فراهم کنند.

وی می گوید: بیش از ۲۸ هزار نفر از مردم استان لرستان به‌صورت سازمان‌یافته و یا در قالب گروه‌های مردمی در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی در مصلای تهران حاضر شدند.