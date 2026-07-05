به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان در اطلاعیهای از عموم مردم این استان برای حضور در راهپیمایی دلدادگان آقای شهید ایران دعوت به عمل آورد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم رب الشهدا و الصدیقین
مردم مجاهد و همیشه در صحنه استان لرستان
اکنون که با گذشت بیش از چهار ماه از جنایت شیاطین بزرگ زمان در تجاوز به خاک ایران اسلامی و شهادت مقتدای عظیمالشأن جهان اسلام حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای (ره)، جهان شاهد و ناظر حماسهسازی مجاهدانه شما در سنگر مقدس خیابان بود، شایسته است که این حماسه بزرگ را با ابراز ارادت به روح بلند و ملکوتی پیشوای شهید خود استمرار بخشیده و بار دیگر پرچم سرخ خونخواهی و ایستادگی در برابر تجاوز ستمکاران را به اهتزاز درآورید.
به استحضار شما مردم مؤمن و انقلابی میرساند؛ روز دوشنبه ۱۵ تیرماه همزمان با تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران در تهران، راهپیمایی دلدادگان آن امام شهید در شهرستان خرمآباد با برپایی دستههای عزاداری برگزار میگردد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان از اقشار مختلف مردم این استان دعوت مینماید روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ساعت ۹ صبح با تجمع در میدان شهدای خرمآباد و سپس راهپیمایی به سمت مصلای الغدیر و اجرای آیینهای سوگواری، بار دیگر دین خود را به قائد شهید امت ادا نموده و بیعتی دیگربار با خلف صالح ایشان حضرت آیتاللهالعظمی سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظهالله) به جا آورند.
بیتردید حضور پرشور شما مردم حماسهساز لرستان، روز تاریخی دیگری را بر تقویم افتخارات این خطه از خاک مقدس ایران اسلامی خواهد افزود.
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