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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۲

نقل و انتقالات لیگ بیست‌وششم؛

بازیکن ۲۹ ساله اولین خرید تارتار شد/بازیکن جدید پرسپولیس از گل گهر آمد

بازیکن ۲۹ ساله اولین خرید تارتار شد/بازیکن جدید پرسپولیس از گل گهر آمد

بازیکن فصل گذشته گل گهر سیرجان به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آن که مهدی تارتار سرمربی فصل گذشته تیم فوتبال گل گهر هدایت پرسپولیس را برعهده گرفت، اولین خرید سرخپوشان از این تیم سیرجانی آمد و یک بازیکن ۲۹ ساله با پرسپولیس قرارداد دو ساله بست.

بنا بر اعلام باشگاه پرسپولیس، مهدی تیکدری، مدافع راست ۲۹ ساله فصل گذشته گل‌گهر سیرجان، با امضای قراردادی دو ساله به پرسپولیس پیوست.

این بازیکن در شرایطی به جمع سرخپوشان تهرانی اضافه شده است که پیمان حدادی قصد داشت به سمت جوانگرایی حرکت کند اما اولین خرید تارتار بازیکنی است که سال های پایانی فوتبالش را سپری می کند.

کد مطلب 6880130

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