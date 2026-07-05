به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس که طی روزهای گذشته مذاکره با دراگان اسکوچیچ را به عنوان اصلی ترین برنامه خود پس از فسخ قرارداد با اوسمار پیش می برد، در فاصله کوتاهی پس از منتفی شدن حضور مرد کروات مهدی تارتار را به عنوان سرمربی جدید خود انتخاب کرد.

انتخاب تارتار در شرایطی صورت گرفت که ۲۴ ساعت از اعلام خبر به توافق نرسیدن باشگاه پرسپولیس با اسکوچیچ نگذشته بود. به همین خاطر این شائبه مطرح شد که پیمان حدادی هفته گذشته با تارتار به توافق رسیده است. اتفاقی که علیرضا محمد دستیار مهدی تارتار هم در یک گفتگوی تلویزیونی آن را تایید کرد.

با این شرایط مشخص شد که مذاکره پرسپولیس با اسکوچیچ بیشتر فریبی برای رد گم کردن مذاکره با مهدی تارتار بود و از هفته گذشته برنامه های سرمربی فصل گذشته گل گهر برای حضور در پرسپولیس گرفته شده بود.

به دنبال رسمی شدن حضور مهدی تارتار در پرسپولیس موج جدیدی از انتقادات آغاز شده است و بسیاری از هواداران پرسپولیس او را گزینه مناسبی برای هدایت سرخپوشان نمی دانند. انتقاد هواداران در فضای مجازی به گونه ای است که به نظر می رسد پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه را هم بی نصیب نگذارند و طی روزهای آینده او را هم تحت فشار قرار دهند.

مهدی تارتار که در دهه ۸۰ برای پرسپولیس بازی می کرد در شرایطی به عنوان سرمربی پرسپولیس انتخاب شده است که تاکنون با هیچ تیمی به مقام قهرمانی نرسیده و با تفکراتی تدافعی این نگرانی را برای هواداران پرسپولیس ایجاد کرده است که تیم شان را از هجومی بودن به یک تیم دفاعی تبدیل کند.