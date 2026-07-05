استقرار ۱۸ آمبولانس برای خدمت رسانی به مردم در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم بزرگ تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، از طریق شرکت متد بنیاد شهید و امور ایثارگران، تعداد پنج دستگاه آمبولانس در تقاطع خیابان سهروردی و خرمشهر، یک دستگاه آمبولانس جلوی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در میدان هفت تیر و یک دستگاه آمبولانس میدان آرژانتین محل موکب بیمارستان ساسان مستقر شد.

همچنین چهار دستگاه آمبولانس به استان قم و سه دستگاه آمبولانس به شهر مشهد اعزام گردید.

سه دستگاه آمبولانس در محل امداد و آمبولانس آماده باش بوده و یک دستگاه آمبولانس در بیمارستان خانم الانبیا(ص) مستقر شده است.