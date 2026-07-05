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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۷

استقرار ۱۸ آمبولانس برای خدمت رسانی به مردم در مراسم تشییع رهبر شهید

استقرار ۱۸ آمبولانس برای خدمت رسانی به مردم در مراسم تشییع رهبر شهید

به منظور خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم بزرگ تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، از طریق شرکت متد بنیاد شهید و امور ایثارگران 18 آمبولانس در تهران و در مسیر تشییع رهبر شهید انقلاب مستقر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم بزرگ تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، از طریق شرکت متد بنیاد شهید و امور ایثارگران، تعداد پنج دستگاه آمبولانس در تقاطع خیابان سهروردی و خرمشهر، یک دستگاه آمبولانس جلوی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در میدان هفت تیر و یک دستگاه آمبولانس میدان آرژانتین محل موکب بیمارستان ساسان مستقر شد.

همچنین چهار دستگاه آمبولانس به استان قم و سه دستگاه آمبولانس به شهر مشهد اعزام گردید.

سه دستگاه آمبولانس در محل امداد و آمبولانس آماده باش بوده و یک دستگاه آمبولانس در بیمارستان خانم الانبیا(ص) مستقر شده است.

کد مطلب 6880170

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