دعوت حزب کارگزاران از مردم برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب کارگزاران سازندگی در اطلاعیهای از عموم مردم برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی دعوت کرد.
متن اطلاعیه به شرح ذیل است:
بسمهتعالی
حزب کارگزاران سازندگی ایران درراستای تحکیم انسجام ملی و بهمنظور ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب اسلامی بر خود لازم میداند تا از آحاد مردم ایران جهت شرکت در مراسم تشییع روز دوشنبه، دعوت بهعمل آورد.
بیتردید در این روزهای سرنوشتساز که دشمنان این آب و خاک، چشم طمع به میهن عزیزمان دوختهاند، مشارکت عموم شهروندان ایران در این بدرقه ملی، پاسخ دندانشکنی خواهد بود به بدخواهان توسعه ملک و رفاه ملت.
حزب کارگزاران سازندگی ایران
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