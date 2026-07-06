محمدرضا فرجی تهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حدود ۱۰ تا ۱۲ روز پیش از برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، جلسات هماهنگی با استانداری، دستگاه‌های اجرایی و اتحادیه‌های صنفی برگزار شد و برای هر بخش برنامه‌ریزی مشخصی صورت گرفت. اتحادیه‌های مرتبط از جمله صنوف خدمات خودرو، موتورسیکلت، سوپرمارکت‌ها، خواربارفروشی‌ها و اغذیه‌فروشی‌ها نیز با ارائه تخفیف‌های ویژه و در برخی موارد خدمات رایگان، در خدمت مردم بودند.

وی با تأکید بر اینکه در این ایام هیچ کمبودی از نظر تأمین کالا در تهران مشاهده نشد، افزود: اصناف علاوه بر تأمین کالا و خدمات مورد نیاز مردم، با باز نگه داشتن واحدهای صنفی، موجب ایجاد آرامش و دلگرمی در جامعه شدند. حضور فعال فروشگاه‌ها و واحدهای خدماتی این پیام را به مردم منتقل می‌کرد که زندگی عادی در جریان است و جای نگرانی وجود ندارد.

نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران اظهار کرد: کسبه و فعالان صنفی بار دیگر نشان دادند که در شرایط حساس کشور، تنها به فعالیت اقتصادی نمی‌اندیشند، بلکه خود را در کنار مردم و همراه جامعه می‌دانند و همواره در بحران‌ها، حوادث طبیعی و مناسبت‌های ملی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی گفت: خوشبختانه به دلیل هماهنگی کامل میان دستگاه‌ها و اصناف، خدمات مطلوبی به زائران و عزاداران ارائه شد و توانستیم بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را در این ایام به خوبی انجام دهیم.

فرجی تهرانی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان، تصریح کرد: انتظار ما از دولت و سایر بخش‌های حاکمیتی این است که پس از بازگشت شرایط به روال عادی، در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از نظرات بخش خصوصی، به‌ویژه اصناف که گسترده‌ترین شبکه ارتباطی با مردم را دارند، استفاده شود تا تصمیمات با پشتوانه کارشناسی بیشتر و آثار مثبت‌تری برای جامعه اتخاذ شود.