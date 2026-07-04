پیوندی ماندگار؛ جایگاه اصناف در اندیشه رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران در یادداشتی نوشت: شهادت رهبر فرزانه انقلاب، اگرچه اندوهی بزرگ بر دل ملت ایران نشاند، اما فرصتی دوباره برای بازخوانی میراث فکری و مدیریتی ایشان فراهم کرد؛ میراثی که در آن، مردم، تولید، بازار و اصناف، همواره جایگاهی ممتاز و تعیین‌کننده داشتند.

در اندیشه فکری رهبر انقلاب اسلامی، اصناف تنها مجموعه‌ای از فعالان اقتصادی نبوده‌اند؛ بلکه بخشی از هویت اجتماعی، فرهنگی و انقلابی ایران به شمار آمده‌اند. ایشان در طول سال‌های زعامت خویش، همواره و در مقاطع مختلف، با تجلیل از نقش تاریخی بازار و بازاریان، بر مسئولیت اجتماعی و انقلابی آنان تأکید کردند و با یادآوری روزهای آغاز نهضت اسلامی فرمودند: «از نزدیک شاهد بودم که اصناف اولین گروهی بودند که به ندای امام در نهضت انقلاب اسلامی پاسخ دادند». این جمله، صرفا یک خاطره تاریخی نیست؛ بلکه گواهی روشن بر پیوند عمیق بازار با انقلاب اسلامی است.

بازاریان و اصناف، از نخستین روزهای مبارزه علیه رژیم پهلوی، در کنار روحانیت و مردم قرار گرفتند. تعطیلی بازارها، حمایت‌های مالی از مبارزان، پشتیبانی از خانواده‌های زندانیان سیاسی و حضور فعال در اعتراضات مردمی، بخشی از کارنامه‌ای است که نقش اصناف را در پیروزی انقلاب اسلامی ماندگار کرده است. این همراهی، پس از پیروزی انقلاب نیز متوقف نشد.

رهبر معظم انقلاب در توصیف این حضور تاریخی در آن مقطع زمانی، فرمودند:«برخی کار خود را در خدمت انقلاب و جنگ قرار دادند، برخی خودشان در جبهه حضور یافتند و برخی هم کار خود را به جبهه بردند و برخی کمک‌های مالی کردند». این بیان، تصویری جامع از مشارکت همه‌جانبه اصناف در دفاع از کشور ارائه می‌دهد؛ مشارکتی که از حضور مستقیم در میدان نبرد تا پشتیبانی اقتصادی و تأمین نیازهای جبهه‌ها را دربر می‌گرفت.

همین سابقه تاریخی، موجب شد رهبر انقلاب در سال‌های بعد نیز، هرگاه سخن از اقتصاد، تولید، اشتغال، عدالت اقتصادی یا اقتصاد مقاومتی به میان می‌آمد، اصناف را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های تحقق این اهداف بدانند. از نگاه ایشان، بازار سالم، تولید پویا و اصناف مسئولیت‌پذیر، سه ضلع اصلی اقتصاد مردمی هستند؛ اقتصادی که بتواند در برابر فشارها، تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی ایستادگی کند.

تعامل رهبر انقلاب با جامعه صنفی، در قالب دیدارهای مستمر با منتخبین بازار به عنوان افرادی امین و دغدغه‌مند در تامین معیشت و امنیت غذایی جامعه خلاصه نمی‌شود. ایشان در دیدار با معتمدان بازار شنوای بی‌واسطه چالش‌های اقتصادی اصناف و بازاریان بودند و مجرای بازار را بستری مناسب به‌منظور رصد مستقیم معیشت مردم می‌دانستند. نگرستین به جامعه از دریچه اصناف نشانگر این رویکرد ایشان است که این قشر را محدود به صرفا مبادله کالا نمی‌دانستند، بلکه از نگاه ایشان اصناف و بازاریان نهادی اجتماعی و اخلاقی محسوب می‌شد که سلامت آن، سلامت اقتصاد و حتی سرمایه اجتماعی کشور را تضمین می‌کند.

اکنون که ملت ایران در سوگ رهبر فرزانه انقلاب نشسته است، بازخوانی این نگاه، اهمیتی دوچندان یافته است. اصناف و بازاریان، همان‌گونه که در روزهای نخست شکلگیری نهضت انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، دوران سازندگی، سال‌های تحریم و مقاطع مختلف بحران‌های اقتصادی، در کنار مردم و نظام ایستادند، امروز نیز خود را وارث همان مسئولیت تاریخی می‌دانند.

تاریخ انقلاب اسلامی نیز به‌خوبی نشان داده است که این سرمایه اجتماعی ارزشمند، امروز نیز می‌تواند با حفظ همبستگی، اخلاق حرفه‌ای، انصاف در کسب‌وکار و حمایت از تولید و معیشت مردم، ادامه‌دهنده راهی باشد آن را «بازوی ستبر انقلاب اسلامی» خواندند و رهبر معظم انقلاب نیز، آن را یکی از پیشروان وفادارترین همراهان نهضت اسلامی دانستند. این پیوند عمیق میان رهبری و اصناف، نه صرفا بخشی از گذشته انقلاب، بلکه سرمایه‌ای ماندگار برای آینده ایران است.