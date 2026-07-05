https://mehrnews.com/x3cvBN ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ کد مطلب 6880275 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ اعزام زائران دلیجانی برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید دلیجان- در این ویدئو اعزام زائران دلیجانی جهت حضور در مراسم تشییع رهبر شهید را ملاحظه می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6880275 کپی شد مطالب مرتبط حضور میلیونی مردم در تشییع رهبر شهید تجلی پیوند امت با ولایت است روایت خلق حماسه ملی در قلب ایران؛ از حسینیه شهدای اراک تا پایتخت حضور پرشور مردم اراک همزمان با ایام وداع و تشییع آقای شهید ایران برچسبها دلیجان تشییع رهبر شهید انقلاب اعزام زائران
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