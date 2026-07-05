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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳

اعزام زائران دلیجانی برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید

اعزام زائران دلیجانی برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید

دلیجان- در این ویدئو اعزام زائران دلیجانی جهت حضور در مراسم تشییع رهبر شهید را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6880275

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