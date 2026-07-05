روایت خلق حماسه ملی در قلب ایران؛ از حسینیه شهدای اراک تا پایتخت

خبرگزاری مهر، گروه استانها- سیمین سیف: شهادت رهبر فرزانه انقلاب، داغی بزرگ بر دل ملت ایران نشاند اما آیین بدرقه تاریخی او، به صحنهای کمنظیر از وحدت، وفاداری و اقتدار ملی تبدیل شد؛ رویدادی که از اراک تا تهران، میلیونها ایرانی را در سوگی مشترک و حماسهای ماندگار گرد هم آورد.
در سرزمین آفتاب نیز با تشکیل ستادهای بزرگداشت، وداع و تدفین در سطوح شهرستان، استان و کشور و سازماندهی ۱۸ کمیته تخصصی، مقدمات حضور گسترده مردم فراهم شد؛ بهگونهای که سهم ۵۰ هزار نفری استان در این بدرقه تاریخی، با اعزام ۲۲ هزار نفر از شهرستان اراک و مابقی از سایر شهرستانهای مرگزی از طریق ناوگان حملونقل عمومی و خودروهای شخصی، جلوهای دیگر از ارادت مردم این دیار به امام شهید را به نمایش خواهد گذاشت.
بازتاب این اجتماع عظیم در رسانههای غربی نیز قابل توجه بود؛ رسانههایی که برگزاری همزمان مراسم در چند شهر و دو کشور، مدیریت میلیونها عزادار و تأمین امنیت این رویداد را عملیاتی کمسابقه و نشانهای از توان سازماندهی جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ ارزیابی کردند؛ آیینی که فراتر از یک مراسم سوگواری، به نماد انسجام ملی و ایستادگی ملت ایران در برابر مستکبران تبدیل شد.
برگزاری آیینهای ویژه برای جاماندگان تشییع رهبر شهید انقلاب در اراک
همزمان با برگزاری آیینهای تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب در تهران و مشهد، برنامههای ویژه عزاداری، دستهروی و تجدید بیعت برای جاماندگان این مراسم در اراک برگزار میشود.
مراسم صبح دوشنبه همزمان با تشییع تهران و صبح پنجشنبه همزمان با تشییع مشهد مقدس، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با حرکت عزاداران از میدان شهدا به سمت مصلای بیتالمقدس اراک برگزار میشود.
همچنین آیینهای شبانه عزاداری و دستهروی به مدت پنج شب، پس از تجمع در میدان شهدا، به ترتیب در مسیرهای زیر برگزار میشود.
روز یکشنبه از میدان شهدا به سمت مسجد سیدها، روز دوشنبه به سمت حوزه علمیه المهدی (میدان فرمانداری)، سهشنبه حرکت به مسجد خاتمالانبیا،
چهارشنبه به سمت مسجد امام المهدی (مسجد کلهایها) و در پایان این برنامهها نیز پنجشنبه شب، همزمان با اقامه نماز مغرب، مراسم عزاداری و اقامه نماز لیلةالدفن رهبر شهید در میدان شهدا برگزار خواهد شد.
این آیینها با هدف فراهم کردن زمینه حضور جاماندگان مراسم تشییع در اجتماع عزاداران، ابراز ارادت به رهبر شهید انقلاب و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و شهدای والامقام برگزار میشود.
خدمترسانی مواکب سرزمین آفتاب به زائران امام شهید
همچنین موکبهای سرزمین آفتاب در مسیر قم و پایتخت مستقر شدند تا به زائران شرکتکننده در مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب خدمت رسانی کنند.
بسیج دانشجویی استان مرکزی با استقرار موکب شهید محمد پاکپور در برج میلاد تهران، به زائران جامعه دانشگاهی و عموم مردم خدمترسانی میکند.
بسیج ۴۰ نیروی عملیاتی برق استان مرکزی در آستانه مراسم تشییع قائد شهید
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن استان مرکزی در مسیر تردد زائران به سمت قم و تهران، ۲۰ اکیپ عملیاتی متشکل از ۴۰ نیروی متخصص در نقاط راهبردی استان مستقر شدهاند تا ضمن حفظ پایداری شبکه، روشنایی معابر و برق مواکب و مراکز پذیرایی از عزاداران را تأمین کنند.
محمد نیکویی افزود: استقرار مولدهای برق اضطراری در مسیرهای اصلی، انجام بازدیدهای پیشگیرانه از شبکههای توزیع، آمادهسازی تأسیسات مورد نیاز و پایش مستمر تجهیزات، از مهمترین اقدامات پیشبینیشده برای این ایام است که تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: تمامی اکیپها با تجهیزات کامل در حالت آمادهباش قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه اختلال احتمالی، نسبت به رفع سریع آن اقدام کرده و خدماترسانی بدون وقفه به عزاداران و مواکب را تضمین کنند.
نیکویی ضمن قدردانی از همکاری شهروندان و دستگاههای اجرایی، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه مشکل در تأمین برق مسیرها یا مواکب، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی این شرکت اطلاعرسانی کنند.
آمادهباش کامل حوزه سلامت استان مرکزی برای خدمترسانی در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادهباش کامل حوزه سلامت استان مرکزی برای ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و امدادی به شرکتکنندگان در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد و اظهار کرد: تمامی ظرفیتهای درمانی، اورژانس و امدادی این استان برای خدمترسانی به هموطنان بسیج شده است.
جواد نظری افزود: با توجه به قرار گرفتن استان مرکزی در مسیر تردد زائران و شرکتکنندگان در این مراسم، تمامی امکانات و ظرفیتهای حوزه سلامت برای ارائه خدمات مطلوب به هموطنان بهکار گرفته شده است.
وی تصریح کرد: در راستای پشتیبانی از این مراسم، تعدادی اتوبوسآمبولانس، آمبولانس و تیمهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به تهران و قم اعزام شدهاند و اورژانس هوایی استان مرکزی نیز در آمادهباش کامل قرار دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک ادامه داد: همچنین ۵۰ نفر از نیروهای درمانی شامل پزشکان و پرستاران مجرب برای ارائه خدمات درمانی به زائران به شهر مشهد اعزام شدهاند تا در کنار سایر نیروهای امدادی، خدمات سلامت را به بهترین شکل ممکن ارائه کنند.
وی تاکید کرد: تمامی پایگاههای اورژانس ۱۱۵ شهری و جادهای، بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی و تأمین اجتماعی استان در وضعیت آمادهباش قرار دارند تا در صورت نیاز، خدمات درمانی و امدادی لازم به زائران، مسافران و شهروندان ارائه شود.
نظری گفت: با هماهنگیهای انجامشده و آمادگی کامل مجموعه سلامت، خدمات بهداشتی و درمانی با بالاترین کیفیت ارائه شده و این مراسم با سلامت، امنیت و آرامش کامل برگزار می شود.
هلالاحمر استان مرکزی ۱۸۰۰ چادر اسکان زائران مراسم وداع با رهبر شهید را در پارک ملت تهران برپا کرد
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برپایی یکهزار و ۸۰۰ چادر مسافرتی استاندارد ویژه اسکان زائران و مسافران مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی در پارک ملت تهران خبر داد.
قاسم مهرآبادی افزود: در راستای برگزاری مراسم باشکوه و ملی وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، تیمهای عملیاتی و امدادی این استان با اعزام تجهیزات گسترده و نیروهای متخصص، یکهزار و ۸۰۰ چادر مسافرتی استاندارد را در پارک ملت تهران برای اسکان زائران و مسافران برپا کردند.
وی تصریح کرد: این اردوگاهها با هدف تأمین رفاه، امنیت و فراهمسازی زیرساختهای مناسب اسکان برای شرکتکنندگان از سراسر کشور تجهیز شده و در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری رسید.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان مرکزی ادامه داد: نیروهای اعزامی این استان با اجرای عملیات نصب چادرهای استاندارد، فرشگستری با موکت، تأمین پتوهای امدادی و سایر اقلام زیستی، تمامی زیرساختهای مورد نیاز اسکان را با مدیریت منسجم و سرعت عمل فراهم کردند.
مهرآبادی تاکید کرد: روحیه جهادی، نظم عملیاتی و کیفیت اجرای مأموریت توسط تیمهای اعزامی، مورد تقدیر رئیس جمعیت هلالاحمر کشور قرار گرفت.
وی گفت: اردوگاههای مستقر در پارک ملت تهران از تمامی استانداردهای ایمنی و بهداشتی لازم برخوردار بوده و نیروهای هلالاحمر استان مرکزی بهصورت شبانهروزی در آمادهباش کامل برای خدمترسانی به زائران و مسافران حضور دارند.
آیین بدرقه رهبر شهید، تجدید میثاق ملت ایران با آرمانهای انقلاب است
کارشناس مسائل فرهنگی و دینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور گسترده مردم در آیینهای تشییع رهبر شهید، جلوهای از وفاداری ملت به ولایت و آرمانهای انقلاب اسلامی است.
حجتالاسلام سعید پیرایش گفت: این مراسم صرفاً یک آیین سوگواری نیست بلکه تجلی وحدت ملی، بصیرت دینی و ایستادگی در برابر جبهه استکبار به شمار میرود.
وی با اشاره به حضور میلیونی مردم در آیینهای تشییع رهبر شهید انقلاب افزود: ملت ایران بار دیگر نشان دادند که پیوند آنان با ولایت، پیوندی برخاسته از ایمان، اعتقاد و شناخت است و با شهادت رهبران الهی، این مسیر نهتنها متوقف نمیشود بلکه با انسجام بیشتری ادامه مییابد.
حجتالاسلام پیرایش تصریح کرد: حضور اقشار مختلف مردم از سراسر کشور در مراسم تشییع رهبر شهید ایران، جلوهای از همبستگی ملی و سرمایه اجتماعی نظام اسلامی را به نمایش گذاشته است.
این کارشناس مسائل دینی ادامه داد: حضور ملت ایران، پیام روشنی برای دوستان و دشمنان انقلاب داشت و نشان داد ملت ایران در بزنگاههای تاریخی، حول محور ولایت متحد میشوند.
وی تاکید کرد: اذعان رسانههای غربی به توان جمهوری اسلامی در مدیریت همزمان مراسم تشییع در چند شهر و دو کشور، تأمین امنیت میلیونها عزادار و نظم مثالزدنی این اجتماعات، بیانگر اقتدار و ظرفیت بالای نظام در سازماندهی رویدادهای بزرگ ملی و مذهبی است.
حجتالاسلام پیرایش افزود: آیینهای عزاداری که در شهرهای مختلف برای جاماندگان مراسم تشییع برگزار میشود، تنها جبرانکننده عدم حضور در مراسم اصلی نیست، بلکه فرصتی برای تجدید بیعت با آرمانهای رهبر شهید، تعمیق فرهنگ مقاومت و انتقال این میراث ارزشمند به نسلهای آینده است.
وی گفت: اکنون مهمترین وظیفه جامعه، پاسداری از مسیر، اندیشه و آرمانهای رهبر شهید انقلاب است؛ چراکه ماندگاری انقلاب اسلامی، در گرو استمرار همان ایمان، وحدت و حضوری است که در آیین باشکوه بدرقه ایشان به نمایش درآمد.
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