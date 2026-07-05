حضور میلیونی مردم در تشییع رهبر شهید تجلی پیوند امت با ولایت است

حجت الاسلام جعفر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، شخصیت ایشان را الگویی جامع در ابعاد مدیریتی، تربیتی و معنوی برای حکمرانی در تراز انقلاب اسلامی دانست.

وی افزود: ایشان با نگاهی عرصه محور، ولایت فقیه را که برخی در صدد محصورکردن آن بودند، به متن جامعه و ساختار دولت اسلامی آورد و آن را به مثابه استمرار ولایت رسول‌الله(ص) و مصداق «خلیفه اللهی» در زمین، تفسیر و عملیاتی کرد.

امام جمعه ساوه با اشاره به ویژگیهای «مدیریت انقلابی» رهبر شهید، گفت: مدیریت ایشان مبتنی بر هوشمندی، تقوا، کار تشکیلاتی، جهادگری، اخلاص و توکل بود، ایشان با پرهیز از خودمحوری، کار جمعی را در اولویت قرار داد و با روحیه سختکوشی، تنها به ادای تکلیف الهی می اندیشید.

حجت الاسلام رحیمی، رهبر شهید را فراتر از یک رهبر سیاسی، «معلمی برجسته» خواند و اظهار کرد: سرمایه اصلی ایشان، انسانها بودند و درس بزرگ آن شهید برای جامعه، پرورش روح و اندیشه برای دستیابی به ایمان، خرد ،مسئولیت پذیری و انتقال دانش بود.

وی با اشاره به جامعیت علمی و اخلاقی آن شهید، افزود: ایشان در فقه، فلسفه، شعر و ادب، شخصیتی نمونه و مورد احترام مراجع تقلید و اهل فرهنگ بودند، ساده زیستی، فسادستیزی و اقتدا به سیره امیرالمؤمنین(ع)، به ویژه در نامه ۴۵ نهجالبلاغه، از شاخصه‌های برجسته ایشان بود تا جایی که حتی از ورود بستگان خود به مسائل اقتصادی جلوگیری کردند و همواره دولتمردان را به رسیدگی به محرومان توصیه میفرمودند.

امام جمعه ساوه حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر رهبر شهید را تجلی پیوند عمیق امت با ولایت دانست و تصریح کرد: این حضور نشان داد که رهبر شهید حقیقتی فراتر از یک فرد بود و مکتب ایشان در دلهای جامعه زنده است.

وی گفت: شهادت آقای شهید ایران به دست شقاوتمندترین دشمنان، نه تنها به اهداف آنان منجر نشد، بلکه اتحاد ملی و عزم برای استمرار راه ایشان را مستحکم‌تر کرد.

حجت الاسلام رحیمی بر لزوم هوشیاری ملی و تبعیت از ولایت فقیه بهعنوان مهمترین راهبرد مقابله با توطئه‌های دشمنان تأکید کرد و گفت:همگان با الگوگیری از سیره این شهید والامقام، در حراست از نظام مقدس جمهوری اسلامی کوشا باشند و با آرمانهای ایشان تجدید بیعت کنند.