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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۹

یزله های حماسی عشایر عرب خوزستان در مراسم تشییع رهبر شهید

یزله های حماسی عشایر عرب خوزستان در مراسم تشییع رهبر شهید

اهواز - عشایر عرب خوزستان از شهرستان دشت آزادگان با حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب با یزله های حماسی خود از نیم قرن مجاهدت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای تجلیل کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، عشایر عرب شهرستان دشت آزادگان با حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، جلوه‌ای از وفاداری و حماسه‌آفرینی را به نمایش گذاشتند. این گروه از عشایر با اجرای هوسه‌ها (نوعی شعار) و یزله‌های حماسی در مسیر تشییع، نگاه‌های بسیاری را به سمت خود معطوف کردند.

یزله های حماسی عشایر عرب خوزستان در مراسم تشییع رهبر شهید

اعضای این قبایل با قلب‌های داغدار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و نیم قرن مجاهدت صادقانه وی، بر تداوم راه آرمان‌های انقلاب تأکید کردند. آنان با سردادن شعارهای حماسی و وفاداری، آمادگی کامل خود را برای تبعیت از رهبر جدید انقلاب اسلامی و حفظ وحدت ملی اعلام داشتند.

حضور عشایر دشت آزادگان در این آیین، پیامی روشن از پیوند عمیق اقوام خوزستانی با ولایت و ارزش‌های اسلامی داشت و نشان داد که این مردم همواره در میدان‌های حساس، پیشگام صیانت از نظام و آرمان‌های آن هستند.

کد مطلب 6880289

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