دعوت علمای اهل سنت از مردم برای حضور در تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، شماری از ائمه جمعه و علمای اهل سنت هرمزگان با صدور پیام‌هایی، از مردم استان برای حضور گسترده و باشکوه در این آیین ملی و انقلابی دعوت کردند.

در این پیام‌ها که با شعار «باید برخاست» منتشر شده است، بر ضرورت حضور حداکثری مردم در مراسم تشییع به‌عنوان جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و اقتدار ملت ایران تأکید شده است.

شیخ حسین بازماندگان، امام جمعه بندرپل، حضور گسترده مردم در این مراسم را فراتر از یک آیین وداع توصیف کرد و آن را بیانیه‌ای جهانی در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست وی تأکید کرد حضور پرشور مردم، علاوه بر ادای دین به مقام شامخ شهدا، جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در عرصه‌های بین‌المللی تقویت خواهد کرد.

شیخ محمد الهامی، امام جمعه اهل سنت گامرون قشم نیز با دعوت از مردم هرمزگان برای حضور در این مراسم، آن را تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی و نمادی از وحدت شیعه و سنی عنوان کرد و گفت: این حضور، پاسخی محکم به دشمنان اسلام و نمایش انسجام ملت ایران خواهد بود.

شیخ حسن آشوردن، امام جمعه اهل سنت چاهرو بندرخمیر نیز در پیام خود، حضور مردم در مراسم تشییع را آزمونی برای وفاداری به آرمان‌های انقلاب دانست و اظهار کرد: امروز شیعه و سنی در کنار یکدیگر، با وحدت و همدلی، توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده و پیام اقتدار امت اسلامی را به جهان مخابره خواهند کرد.

شیخ اسماعیل اسلامیان، امام جماعت آرابی، نیز با تأکید بر اینکه تشییع رهبر شهید تنها یک مراسم بدرقه نیست، اظهار داشت: این حضور، تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب، پاسداشت خون شهدا و نمایش همبستگی ملت ایران در برابر دشمنان است.

عبدالرحمن راب، امام جمعه ارمک، نیز وحدت و همدلی مردم را مهم‌ترین سرمایه امت اسلامی برشمرد و تأکید کرد: ملت‌های مؤمن با شهادت بزرگان خود متوقف نمی‌شوند، بلکه با الهام از راه آنان، استوارتر مسیر عزت و استقلال را ادامه می‌دهند.

همچنین شیخ علی ماهیگیر، امام جمعه اهل سنت گهردو شهرستان سیریک، حضور گسترده مردم در مراسم تشییع را جلوه‌ای از وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و خون شهدا دانست و گفت: امروز زمان ایستادگی، همدلی و نمایش وحدت امت اسلامی است و همه اقشار مردم، اعم از شیعه و سنی، باید با حضور حماسی خود پیام اقتدار و انسجام ملت ایران را به جهانیان برسانند.

ائمه جمعه اهل سنت هرمزگان در این پیام‌ها با تأکید بر استمرار راه شهدا و حفظ وحدت ملی، از مردم استان خواستند با حضور پرشور در مراسم تشییع، برگ زرین دیگری از همبستگی، عزت و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به ثبت برسانند.