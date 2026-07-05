اعزام ۲۰۰ نفر از عشایر ایلام با لباس محلی برای وداع با رهبر شهید

فرشاد یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر از اعزام ۲۰۰ نفر از بزرگان، معتمدان، ریش‌سفیدان و نمایندگان ایلات و طوایف عشایری استان با لباس فاخر و اصیل محلی به تهران برای حضور در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.

وی اظهار داشت: این اعزام با همکاری و پشتیبانی سپاه حضرت امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام انجام می‌شود و کاروان عشایر استان به نمایندگی از جامعه بزرگ عشایری ایلام، با حضور در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب، بار دیگر بر وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت و ارزش‌های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تأکید خواهد کرد.

مدیرکل امور عشایر استان ایلام با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای خدمت‌رسانی به عزاداران، افزود: موکب شهدای عشایر استان ایلام در مشهد مقدس با مشارکت عشایر استان، همکاران اداره‌کل امور عشایر استان ایلام، خیرین و نیروهای جهادی برپا شده است و با هدف خدمت‌رسانی و پذیرایی از شرکت‌کنندگان در مراسم، خدمات پذیرایی، فرهنگی و رفاهی ارائه خواهد کرد.

یاسمی با قدردانی از همراهی سپاه حضرت امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام، مشارکت ارزشمند جامعه عشایری و تلاش همکاران اداره‌کل امور عشایر استان، اظهار کرد: همدلی و انسجام شکل‌گرفته برای اعزام کاروان عشایری و برپایی این موکب، جلوه‌ای از روحیه ولایتمداری، همبستگی و فرهنگ اصیل خدمت در میان عشایر غیور استان ایلام است.

وی در پایان تأکید کرد: حضور عشایر استان ایلام با لباس محلی در آیین تشییع و همچنین خدمت‌رسانی از طریق موکب شهدای عشایر، نمادی از هویت، غیرت، وفاداری و ارادت جامعه عشایری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقام شامخ شهدا بوده و برگ زرین دیگری در کارنامه پرافتخار عشایر استان ایلام خواهد بود.