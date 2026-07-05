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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳

اعزام کاروان هیئت شهدای گمنام کاشان برای شرکت در تشییع آقای شهید ایران

اعزام کاروان هیئت شهدای گمنام کاشان برای شرکت در تشییع آقای شهید ایران

کاشان - کاروان هیئت شهدای گمنام کاشان برای شرکت در تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران شامگاه یکشنبه عازم تهران شد.

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کد مطلب 6880310

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