https://mehrnews.com/x3cvCw ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳ کد مطلب 6880310 استانها اصفهان استانها اصفهان ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳ اعزام کاروان هیئت شهدای گمنام کاشان برای شرکت در تشییع آقای شهید ایران کاشان - کاروان هیئت شهدای گمنام کاشان برای شرکت در تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران شامگاه یکشنبه عازم تهران شد. دریافت 18 MB کد مطلب 6880310 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری مردم مشهد در آستانه تشییع «آقای شهید ایران» آغاز مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید از ساعت ۶ صبح فردا (دوشنبه) شمار زائران ورودی به قم برای تشییع رهبر شهید از یک میلیون نفر گذشت آغاز مراسم تشییع آقای شهید از ساعت ۶/استاندار از آمادگی کامل خبر داد برچسبها آقای شهید ایران کاشان هیئت مذهبی
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