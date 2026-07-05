شمار زائران ورودی به قم برای تشییع رهبر شهید از یک میلیون نفر گذشت

اکبر بهنام‌جو استاندار قم در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین اقدامات انجام‌شده در سطح استان اظهار کرد: استان قم در حال آماده‌سازی همه ظرفیت‌های خود برای برگزاری باشکوه این مراسم است و بازدیدهای میدانی از مراکز خدماتی، زیرساختی و محل‌های برگزاری مراسم به صورت مستمر در حال انجام است و خوشبختانه روند آماده‌سازی در بخش‌های مختلف با سرعت و کیفیت مطلوب پیش می‌رود.



وی با اشاره به محل برگزاری مراسم افزود: نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید از مسجد مقدس جمکران آغاز خواهد شد و ادامه مراسم تا حرم مطهر حضرت معصومه (س) در امتداد بلوار پیامبر اعظم (ص) برگزار می‌شود که در محل برگزاری، اقدامات گسترده‌ای از جمله آماده‌سازی جایگاه اصلی، ساماندهی محل استقرار مهمانان، مسیرهای تردد و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز انجام شده است.



استاندار قم ادامه داد: برای بهره‌مندی بهتر زائران از مراسم، نزدیک به ۴۰ نمایشگر بزرگ در طول مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) نصب می‌شود تا افرادی که امکان مشاهده مستقیم مراسم را ندارند، بتوانند از طریق این نمایشگرها برنامه را دنبال کنند.



بهنام‌جو با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته برای اجرای مراسم گفت: هماهنگی‌های لازم با مجریان، مداحان، قاریان قرآن و سایر عوامل اجرایی انجام شده و امیدواریم شاهد برگزاری مراسمی باشکوه، منظم و در شأن مردم ایران اسلامی باشیم.



وی با بیان اینکه استقبال گسترده‌ای برای حضور در این مراسم صورت گرفته است، تصریح کرد: دفاتر مراجع معظم تقلید، علما، شخصیت‌های حوزوی و اقشار مختلف مردم برای حضور در این آیین اعلام آمادگی کرده‌اند و قم به عنوان خاستگاه انقلاب اسلامی، مرکز نشر معارف دینی و شهری که همواره مورد توجه ویژه رهبر معظم انقلاب بوده است، افتخار میزبانی این مراسم را بر عهده دارد.



استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تمهیدات اسکان زائران اظهار کرد: ظرفیت مراکز اقامتی، هتل‌ها، اماکن ورزشی، مراکز آموزشی، بقاع متبرکه و دیگر فضاهای مناسب برای اسکان زائران آماده شده است. همچنین دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، جامعه‌الزهرا (س)، دانشگاه المصطفی (ص) و سایر مراکز نیز برای میزبانی از زائران اعلام آمادگی کرده‌اند.



وی افزود: موکب‌های مردمی نیز به صورت گسترده در سطح شهر در حال خدمت‌رسانی هستند و تاکنون صدها خانواده قمی به صورت داوطلبانه آمادگی خود را برای اسکان و پذیرایی از زائران اعلام کرده‌اند که این موضوع جلوه‌ای ارزشمند از فرهنگ میزبانی مردم قم است.



بهنام‌جو، درباره اقدامات حوزه سلامت نیز گفت: مراکز درمانی، نیروهای امدادی و بیمارستان‌ها در حالت آماده‌باش قرار دارند تا در صورت نیاز خدمات لازم را ارائه دهند، همچنین در حوزه امنیت نیز با همکاری دستگاه‌های مسئول، تمامی تدابیر لازم برای برگزاری مراسمی آرام، منظم و ایمن پیش‌بینی شده است.



استاندار قم با تأکید بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی استان خاطرنشان کرد: همه بخش‌ها با آمادگی کامل در حال فعالیت هستند و امیدواریم با مشارکت گسترده مردم و همکاری دستگاه‌های اجرایی، شاهد برگزاری رویدادی تاریخی، باشکوه و در شأن این شهید عزیز در شهر مقدس قم باشیم.



استاندار قم با اشاره به برآورد جمعیت شرکت‌کنندگان در این مراسم اظهار کرد: براساس آمارهای موجود، تاکنون تعداد زائران و شرکت‌کنندگان برای حضور در تشییع رهبر شهید در شهر قم از مرز یک میلیون نفر عبور کرده است و با توجه به اینکه هنوز دو روز تا زمان برگزاری مراسم باقی مانده، قطعاً این تعداد افزایش خواهد یافت و شاهد حضور میلیونی مردم خواهیم بود.



وی افزود: مردم قم همواره در مراسم‌ها و رویدادهای مهم حضوری گسترده و پرشور داشته‌اند و در این مراسم نیز همین‌گونه خواهد بود و علاوه بر مردم قم، از استان‌های مختلف کشور نیز برای حضور در آیین تشییع، اقامه نماز و وداع اعلام آمادگی شده و بسیاری از کاروان‌ها محل اسکان خود را رزرو کرده‌اند و در حال عزیمت به قم هستند.



بهنام‌جو با اعلام آمادگی کامل استان برای میزبانی از زائران گفت: از همین‌جا اعلام می‌کنم استان قم آمادگی کامل برای پذیرایی از همه هموطنان را دارد و همه اقشار مردم اعم از آقایان، بانوان، خانواده‌ها، کودکان و سالمندان می‌توانند با آرامش خاطر در این مراسم حضور پیدا کنند و استان قم میزبان شایسته‌ای برای آنان خواهد بود.



استاندار قم با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری مراسم تشییع خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد با همکاری مردم و عوامل اجرایی، شرایطی فراهم شود تا خودرو حامل پیکر مطهر شهید در مسیر حرکت کرده و مردم حاضر در طول بلوار پیامبر اعظم (ص) بتوانند از نزدیک با پیکر مطهر وداع کنند، عزاداری خود را به جا آورند و بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب تجدید بیعت کنند.



وی در پاسخ به سؤالی درباره تداوم خدمات‌رسانی به زائران پس از پایان مراسم نیز گفت: قم همواره میزبان زائران حرم مطهر حضرت معصومه (س) بوده و این بار نیز همین‌گونه خواهد بود و خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی، مراکز اقامتی، موکب‌های مردمی و سایر مجموعه‌های خدمت‌رسان تا زمان حضور آخرین زائر در استان ادامه خواهد داشت و همه میهمانان ما تا پایان سفر، مورد تکریم و خدمت قرار خواهند گرفت.