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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹

تشییع رهبر شهید از جمکران تا حرم حضرت معصومه(س) زمینی برگزار می‌شود

تشییع رهبر شهید از جمکران تا حرم حضرت معصومه(س) زمینی برگزار می‌شود

قم- دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید گفت: پیکر مطهر رهبر شهید، پس از اقامه نماز در مسجد جمکران، زمینی تا حرم حضرت فاطمه معصومه(س) تشییع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر پورجمشیدیان
در جلسه ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در استانداری قم، از آمادگی کامل این استان برای برگزاری باشکوه این آیین خبر داد و افزود: بر اساس آخرین هماهنگی‌ها و اقدام‌های انجام‌شده، تمهیدهای رفاهی، خدماتی و اجرایی در سطح مطلوب پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: نخستین بخش مراسم تشییع در قم، اقامه نماز بر پیکرهای مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان در مسجد جمکران خواهد بود که با حضور گسترده مردم برگزار می‌شود.

دبیر ستاد آیین تشییع رهبر شهید ادامه داد: پس از اقامه نماز، آیین تشییع پیکرهای مطهر به‌صورت زمینی از مسجد جمکران در مسیر بلوار پیامبر اعظم(ص) تا حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد.

پورجمشیدیان حضور مردم در این مراسم را جلوه‌ای از اقتدار و انسجام ملی دانست و تاکید کرد: مردم با حضور پرشور خود، رهبر شهید را بدرقه کرده و با رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، تجدید بیعت خواهند کرد.

کد مطلب 6880326

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