به گزارش خبرخبرنگار مهر؛ سردار علیرضا حیدرنیا، فرمانده سپاه استان البرز عصر روز یکشنبه در جریان بازدید از موکب های ایستگاه مترو گلشهر کرج با اشاره به فضای حزن و اندوه ملی پس از شهادت رهبر معظم، حضور میلیونی مردم برای وداع با ایشان را تبلور تجدید بیعت با امام و قدردانی از یک عمر مجاهدت در راه نظام و انقلاب دانست.

فرمانده سپاه البرز اظهار داشت: «میلیون‌ها نفر از مردم وفادار برای ادای احترام در مصلای امام (ره) حضور می‌یابند و ما نیز در کنار این مردم، برای آخرین بدرقه و مشایعت امام شهیدمان حضور خواهیم داشت.» وی با ارسال پیامی هشدارآمیز به دشمنان، تأکید کرد: «دشمنان باید بدانند که این ملت، تا ابد خون‌خواه و منتقم خون رهبر شهید خود خواهند بود.»

سردار حیدرنیا همچنین از اقدامات پشتیبانی در استان البرز خبر داد و گفت: «در راستای خدمت‌رسانی به زائرانی که از استان‌های غربی به سمت تهران در حرکت هستند، ۲۱ موکب بزرگ و معظم در مسیرهای استراتژیک استان البرز برپا شده است. این تلاش‌ها که با همکاری مسئولین، بسیجیان و کارکنان سپاه امام حسن مجتبی (ع) صورت گرفته، قطره‌ای کوچک در برابر دریای محبت و عزتی است که امام شهید به ما بخشید.»



وی در پایان با اشاره به پیوند عمیق مردم البرز با پایتخت، افزود: «مردم ولایت‌مدار البرز در این دو روز حضور بسیار پررنگ و جدی در مصلای تهران داشتند. همان‌طور که در ۱۲۰ شب و روز گذشته در تمامی میادین و شهرستان‌ها ثابت کردند، مردم البرز امروز بیش از هر زمان دیگری قدرشناس و انقلابی هستند و فردا نیز با حضور گسترده در مراسم تشییع، بر این ولایت‌مداری مهر تأیید خواهند زد.»