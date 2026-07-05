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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۷

البرز با ارادت تمام در مسیر خون‌خواهی رهبر شهید گام برمی‌دارد

البرز با ارادت تمام در مسیر خون‌خواهی رهبر شهید گام برمی‌دارد

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) البرز در بازدید از موکب ایستگاه مترو گلشهر گفت: مردم ولایت‌مدار البرز با ارادت تمام در مسیر خون‌خواهی رهبر شهید گام برمی‌دارند

به گزارش خبرخبرنگار مهر؛ سردار علیرضا حیدرنیا، فرمانده سپاه استان البرز عصر روز یکشنبه در جریان بازدید از موکب های ایستگاه مترو گلشهر کرج با اشاره به فضای حزن و اندوه ملی پس از شهادت رهبر معظم، حضور میلیونی مردم برای وداع با ایشان را تبلور تجدید بیعت با امام و قدردانی از یک عمر مجاهدت در راه نظام و انقلاب دانست.

فرمانده سپاه البرز اظهار داشت: «میلیون‌ها نفر از مردم وفادار برای ادای احترام در مصلای امام (ره) حضور می‌یابند و ما نیز در کنار این مردم، برای آخرین بدرقه و مشایعت امام شهیدمان حضور خواهیم داشت.» وی با ارسال پیامی هشدارآمیز به دشمنان، تأکید کرد: «دشمنان باید بدانند که این ملت، تا ابد خون‌خواه و منتقم خون رهبر شهید خود خواهند بود.»

سردار حیدرنیا همچنین از اقدامات پشتیبانی در استان البرز خبر داد و گفت: «در راستای خدمت‌رسانی به زائرانی که از استان‌های غربی به سمت تهران در حرکت هستند، ۲۱ موکب بزرگ و معظم در مسیرهای استراتژیک استان البرز برپا شده است. این تلاش‌ها که با همکاری مسئولین، بسیجیان و کارکنان سپاه امام حسن مجتبی (ع) صورت گرفته، قطره‌ای کوچک در برابر دریای محبت و عزتی است که امام شهید به ما بخشید.»

وی در پایان با اشاره به پیوند عمیق مردم البرز با پایتخت، افزود: «مردم ولایت‌مدار البرز در این دو روز حضور بسیار پررنگ و جدی در مصلای تهران داشتند. همان‌طور که در ۱۲۰ شب و روز گذشته در تمامی میادین و شهرستان‌ها ثابت کردند، مردم البرز امروز بیش از هر زمان دیگری قدرشناس و انقلابی هستند و فردا نیز با حضور گسترده در مراسم تشییع، بر این ولایت‌مداری مهر تأیید خواهند زد.»

کد مطلب 6880345

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