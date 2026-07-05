اوج گرفتن بحران مالی در ارتش رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری «یسرائیل هیوم» گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی در چارچوب برنامه‌های ناشی از محدودیت‌های مالی، خود را برای ترخیص حدود ۱۰ هزار نفر از نیروهای ذخیره تا پایان ماه جاری آماده می‌کند.

بر اساس این گزارش، دلیل این تصمیم بحران کسری بودجه و فشارهای مالی عنوان شده است.

این روزنامه افزود که با اجرای این طرح، شمار نیروهای ذخیره فعال ارتش رژیم صهیونیستی از حدود ۶۰ هزار نفر به حدود ۵۰ هزار نفر کاهش خواهد یافت.

ارتش رژیم صهیونیستی طی ماه‌های اخیر با فشارهای ناشی از تداوم عملیات نظامی در چند جبهه و افزایش هزینه‌های جنگ مواجه بوده است.