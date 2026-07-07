روایت روزنامه صهیونیست از بزرگترین چالش فراروی ارتش اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی معاریو در گزارشی نوشت که مهمترین بحران ارتش رژیم صهیونیستی، کمبود شدید نیروی انسانی است؛ به گونهای که طبق برآورد کارشناسان رسمی، ارتش صهیونیستی به حدود ۱۲ هزار نظامی جدید است.
معاریو افزود برخی منابع سیاسی راستگرا که با سیاستهای کابینه همسو هستند، تلاش دارند این رقم را کمتر از برآورد واقعی ارتش نشان دهند.
این روزنامه عبری دومین بحران فراروی ارتش رژیم صهیونیستی را کسری بودجه در مدیریت عملیات نظامی جاری و توسعه توانمندیهای فوری دانست و تصریح کرد که ارتش صهیونیستی با کسری بودجه معادل حدود ۱۳.۳ تا ۱۶.۷ میلیارد دلار مواجه است.
این در حالی است که روزنامه عبری «یسرائیل هیوم» گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی در چارچوب برنامههای ناشی از محدودیتهای مالی، خود را برای ترخیص حدود ۱۰ هزار نفر از نیروهای ذخیره تا پایان ماه جاری آماده میکند.
بر اساس این گزارش، دلیل این تصمیم بحران کسری بودجه و فشارهای مالی عنوان شده است.
این روزنامه افزود که با اجرای این طرح، شمار نیروهای ذخیره فعال ارتش رژیم صهیونیستی از حدود ۶۰ هزار نفر به حدود ۵۰ هزار نفر کاهش خواهد یافت.
ارتش رژیم صهیونیستی طی ماههای اخیر با فشارهای ناشی از تداوم عملیات نظامی در چند جبهه و افزایش هزینههای جنگ مواجه بوده است.
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