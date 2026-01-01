بحران مالی و کاهش نیروهای ذخیره ارتش صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه «الاعلام الحربی» از تصمیم ارتش رژیم صهیونیستی برای کاهش تعداد نظامیان این رژیم در کرانه باختری خبر دادند.
یو آو زیتون، خبرنگار و تحلیلگر معروف صهیونیست امروز پنجشنبه در روزنامه عبری یدیعوت آحارانوت اعلام کرد که ارتش تعداد نیروهای ذخیره را در نقشهای دفاعی در امتداد خطوط درگیری و کرانه باختری کاهش خواهد داد.
بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده که این تصمیم بعد از دستورالعمل کابینه جهت کاهش تعداد نیروهای ذخیره برنامهریزی شده برای سال ۲۰۲۶ از ۶۰ هزار نفر به ۴۰ هزار نفر و در چارچوب کاهش بودجه مصوب وزارتخانههای دارایی و جنگ رژیم صهیونیستی گرفته شده است.
ارتش صهیونیستی گزارش داد که انتظار میرود تعداد نیروهای ذخیره در واحدهای اضافی، از جمله ستادهای واحدهای رزمی و فرماندهی جبهه داخلی، نیز در روزهای آینده کاهش یابد. کاهش برنامهریزی شده نیروی انسانی، که حدود یک سوم است، بار نیروهای عادی را افزایش میدهد که برای دورههای طولانیتر به خدمت فراخوانده میشوند و دورههای مرخصی کوتاهتری دارند.
بر اساس این گزارش، این به معنای ادامه بسیج دهها هزار نیروی ذخیره و اعمال محدودیتهای بیشتر متناسب با شرایط اضطراری است، این در حالی است که جنگ غزه تقریباً دو ماه و نیم پیش پایان یافته است.
به عبارت دیگر با وجود کاهش تعداد نیروهای ذخیره ارتش صهیونیستی، همه نیروهای ذخیره باید همواره آمادگی حضور در ارتش را داشته باشند.
